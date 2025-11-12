Italia bloquea a los menores el acceso a páginas porno de Internet

A partir de este miércoles el acceso a las páginas web con contenido pornográfico desde Italia exige la identificación a través de un sistema que ... garantice de manera efectiva que el usuario sea mayor de edad. Los sitios de Internet que no apliquen esta medida se arriesgan a ser multados con hasta 250.000 euros con la entrada en vigor de una nueva ley impulsada por el Gobierno de Giorgia Meloni, que supone una respuesta a algunos episodios de violencia sexual en los que estaban implicados menores de edad y que provocaron una enorme conmoción social. Esta normativa llega dos años después de que el Ejecutivo de Roma impusiera una suerte de 'control parental' en las tarjetas sim de los usuarios que no hayan cumplido los 18 años. Desde entonces con ellas resulta imposible entrar en páginas web que ofrezcan contenido relacionado con la pornografía, la venta de armas, los juegos de azar y las apuestas, las sectas religiosas, la violencia y la instigación al suicidio, el odio y la intolerancia, o que promuevan la anorexia o el uso de drogas.

Ha sido publicada una lista con 48 portales de contenido pornográfico a los que le afecta la nueva normativa que pretende proteger el bienestar físico y mental de los niños y adolescentes. Hasta ahora estas páginas web sólo pedían que el usuario pulsara en un botón en el que se afirmaba que era mayor de edad para ofrecerle todos sus contenidos. Aunque algunos de esos portales este miércoles todavía contaban únicamente con el antiguo e inútil sistema para certificar la propia mayoría de edad, ahora deberán dotarse de una tecnología adecuada para confirmar que sus usuarios han cumplido los 18 años. La normativa prevé que haya una absoluta independencia entre el organismo que certifica la edad del usuario y la página web pornográfica, de manera que se proteja el anonimato del usuario.

Reino Unido y Francia ya cuentan con sistemas similares al que se exige ahora en Italia, aunque su aplicación, en el caso del país galo, se ha visto bloqueada por los tribunales por una posible incompatibilidad con la legislación europea. Los principales portales pornográficos decidieron dejar de publicar temporalmente sus contenidos como protesta cuando entró en vigor la ley. Cabe además la posibilidad de que los menores enmascaren su identidad utilizando aplicaciones para cambiar el país desde el que están conectados a Internet.

Según los datos del estudio Eu Kids Online, uno de cada tres chicos italianos de entre 9 y 17 años ha visto alguna vez imágenes pornográficas, lo que provoca un impacto emocional en más de una cuarta parte de ellos.