España podrá acceder al fondo europeo de solidaridad por la presión migratoria que sufre

La normativa contempla compensaciones de 20.000 euros por cada persona que acoja o la reubicación de migrantes en otros países europeos a partir de mediados de 2026

Olatz Hernández

Martes, 11 de noviembre 2025, 17:46

En el camino para la aplicación del Pacto europeo de Migración y Asilo, la Comisión Europea ha determinado este martes que España y otros tres ... países podrán acceder al fondo de solidaridad, debido a la gran presión migratoria a la que están expuestos. De este modo y, una vez la propuesta sea respaldada por los Veintisiete, Grecia, Chipre, España e Italia podrán acceder a una compensación económica de 20.000 euros por migrante o a la reubicación de personas a otros países de la UE que no sufran presión migratoria. Se espera que esta medida comience a aplicarse en la segunda mitad de 2026.

