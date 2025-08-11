La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Ibtissam Lachgar, a la derecha, en una imagen de archivo. EL CORREO

Detienen en Marruecos a una activista LGTBI por ponerse una camiseta con la frase: 'Alá es lesbiana'

Ibtissam Lachgar, una destacada feminista con una larga lucha por los derechos humanos, fue arrestada por blasfemia

Óscar Beltrán de Otálora

Lunes, 11 de agosto 2025, 17:00

Un juzgado de Rabat ha ordenado el ingreso en prisión de Ibtissam Lachgar, una de las principales defensoras de los derechos LGTBI en Marruecos y ... conocida por su activismo a favor de los derechos humanos. Lachgar se enfrenta a la posibilidad de ser acusada de atentar contra la religión islámica, un delito previsto en el código penal y que puede implicar multas de entre 2.000 y 20.000 euros e incluso cinco años de prisión si el delito se produce en un medio público.

