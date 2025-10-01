La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Policías alemanes en Berlín. EFE

Detenidos en Berlín tres presuntos militantes de Hamás con un alijo de armas

La Fiscalía Federal les acusa de preparar atentados contra objetivos israelíes y judíos en Alemania

Juan Carlos Barrena

Juan Carlos Barrena

Berlín

Miércoles, 1 de octubre 2025, 17:31

La Policía alemana ha detenido este miércoles en Berlín a tres presuntos activistas de la organización radical palestina Hamás, a los que se ha ocupado ... armamento con el que planeaban realizar atentados contra objetivos judíos en Alemania. La Fiscalía Federal ha informado de que a los detenidos les han sido intervenidas «varias armas, entre ellas un fusil de asalto Kalaschnikov AK47, así como varias pistolas y numerosa munición».

