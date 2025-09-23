La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo. EFE

Charlie Kirk, el Orgullo de Budapest y los periodistas de Gaza entre los nominados para el Premio Sájarov

Los grupos políticos del Parlamento Europeo presentan sus candidatos al galardón más importante que otorga esta institución a la libertad de conciencia

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Martes, 23 de septiembre 2025, 16:24

Cada año la Eurocámara entrega el Premio Sájarov, un galardón a la libertad de conciencia. En un momento en el que Europa enfrenta diversos frentes ( ... la guerra en Ucrania y la ofensiva israelí sobre Gaza) este premio a aquellos que defienden los derechos fundamentales es más importante que nunca. Con esta idea en mente, los grupos políticos de la Eurocámara han dado a conocer este martes la lista de candidatos de 2025 que incluyen al estadounidense Charlie Kirk, al desfile del Orgullo de Budapest y a los periodistas y trabajadores humanitarios en zonas de conflicto como Gaza.

