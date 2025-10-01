Cerrado el Oktoberfest de Múnich por amenaza de bomba

El famoso Oktoberfest de Múnich, la mayor fiesta del mundo de la cerveza, permanecerá cerrado hasta al menos las 17.00 horas de este miércoles. ... Las autoridades alemanas han tomado esta decisión después de que la Policía descubriera explosivos en una vivienda incendiada en el norte de la capital bávara. Este cierre temporal es una medida preventiva mientras las fuerzas de seguridad investigan el origen del material explosivo y su posible relación con el evento cervecero que acoge la ciudad, por lo que ha levantado expectación mediática.

La Policía alemana registra el recinto del Oktoberfest en Múnich. AFP | EFE

La investigación se inició cuando se notificó un fuego que se había producido en un bloque de pisos del norte de Múnich, un suceso que se saldó con el fallecimiento de una persona. La Policía Local achacó la causa de las llamas a un conflicto familiar en el interior del edificio y confirmó que «el inmueble fue incendiado de manera deliberada debido a una disputa». Una persona permanece desaparecida desde entonces, aunque los investigadores no creen que sea peligroso.

Al llegar las fuerzas de seguridad al lugar, encontraron una furgoneta completamente calcinada, un edificio con trampas explosivas y una persona herida en las inmediaciones de un lago. El herido acabó perdiendo la vida. La Policía cree que el incendio fue intencionado. Tras el inicidente hallaron «una carta del autor» sobre una amenaza contra el Oktoberfest, sin concretar cuándo se produciría el posible atentado.

Esta circunstancia ha obligado a las autoridades alemanas a optar por la prevención y retrasar la apertura del Oktoberfest, que apura sus últimos días. Esta fiesta de la cerveza se celebra en la pradera Theresienwiese de Múnich del 20 de septiembre al 5 de octubre. «Se están investigando posibles conexiones con otros lugares de Múnich, incluido la Theresienwiese», ha asegurado la Policía alemana en la red social X.ç

El alcalde de la capital bávara, Dieter Reiter (SPD), no descarta que el evento permanezca suspendido todo el miércoles. «La policía hará todo lo posible para que todo el Wiesn esté registrado antes de las 17:00 de esta tarde, si es posible, para garantizar la seguridad. De no ser así, me pondré en contacto de nuevo y, en ese caso, el Wiesn no abrirá hoy», ha declarado el regidor esta mañana. «Lo siento, no hay otra opción. La seguridad es lo primero».

Amenazas al evento

Reiter ha afirmado que se trata de un «agresor que amenazaba al Oktoberfest». Por ello, «la Policía y el comité de organización acordaron que no podemos correr el riesgo de permitir la entrada de personas».

Coches incendiados en el norte de Múnich. Reuters

De forma paralela, las autoridades investigan una conexión con Antifa. Un texto titulado «Antifa significa ataque» ha sido publicado esta mañana en el portal web de extrema izquierda indymedia.org. «De madrugada, incendiamos varios coches de lujo en el norte de Múnich y realizamos visitas a domicilio. Además, el paseo matutino de un fascista no terminó muy bien», recoge el comunicado. Un portavoz policial ha confirmado que estaban al tanto y que, como con el resto de pistas, tratan de esclarecer lo sucedido.