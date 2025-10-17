Bruselas asegura que Putin no tiene prohibido entrar en la UE y que podrá viajar a la reunión de Budapest

Muchas son las incógnitas que envuelven el encuentro entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y el líder ruso, Vladímir Putin, que se celebrará en Budapest. ... La Comisión Europea ha resuelto el viernes uno de ellos, quizás el más importante: ¿Qué pasará cuando Putin pise territorio europeo?, ¿será detenido?. El Ejecutivo comunitario ha explicado que si bien el dirigente ruso y su ministro de Exteriores, Serguéi Lavrov, tienen sus activos congelados en territorio, ninguno de los dos tiene prohibida su entrada en la Unión Europea (UE).

Lo ha confirmado la portavoz de Exteriores de la Comisión Europea, Anitta Hipper: «Reconocemos que Estados Unidos está teniendo un importante rol y los esfuerzos de los líderes para dialogar con Putin. Tenemos al presidente ruso y a su ministro de Exteriores, pero no hay un veto a que entren en territorio europeo». Sí existe una prohibición de entrada de aeronaves rusas en el espacio aéreo europeo, pero su entrada o no depende de una decisión nacional, por lo que las autoridades húngaras podrían permitir su entrada y salida del país.

Sobre el encuentro, el portavoz de la Comisión, Olof Gill, ha asegurado que la presidenta del Ejecutivo comunitario «da la bienvenida a todas las iniciativas que promuevan o ayuden a lograr una paz justa y duradera en Ucrania». Por el momento, ningún líder europeo ha sido convocado para participar en la reunión entre Trump y Putin y que tendrá lugar después de que el inquilino de la Casa Blanca se reúna con el presidente ucraniano Volodímir Zelenski, esta tarde en Washington.