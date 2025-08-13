La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Trump durante una visita a la base Elmendorf-Richardson en 2017. AFP

Trump y Putin se reunirán en una base militar de EE UU en Alaska

Los presidentes de las dos superpotencias se verán el viernes en el complejo Elmendorf-Richardson, sede de la poderosa flota aérea estadounidense en Alaska, elegida por motivos de seguridad

M. Pérez

Miércoles, 13 de agosto 2025, 07:57

Donald Trump y Vladimir Putin se reunirán el viernes en la base conjunta Elmendorf-Richardson en Anchorage. Así lo han informado fuentes de la Casa ... Blanca, que han valorado la seguridad que ofrece a los dos presidentes unas instalaciones militares desde las que Estados Unidos proyecta todo su poder estratégico sobre Alaska y un área geográfica especialmente sensible por la cercanía entre este país y Rusia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detienen a siete vecinos de Murcia por una brutal paliza a un joven de 18 años en Orihuela
  2. 2 Detenido por violar a punta de navaja a una mujer en San Javier
  3. 3 Detenido por violar a punta de navaja a una mujer en San Javier
  4. 4 La sorprendente piscina improvisada de unos albañiles murcianos para combatir el calor en una obra
  5. 5

    Tomás Olivo compra Infinity en Valencia, el mayor centro comercial en desarrollo, por unos 60 millones de euros
  6. 6

    Antonio Méndez: «Los animales son muy inteligentes, también los peces: una mantarraya nos pidió una vez ayuda»
  7. 7 Estas son todas las atracciones que tendrá la Feria de Septiembre de Murcia
  8. 8

    Las fiestas náuticas vuelven a despertar las críticas de los vecinos del Mar Menor
  9. 9 Quejas vecinales por peleas y supuesto tráfico de drogas junto a un salón de apuestas de San Javier
  10. 10 La empresa logística murciana ESP Solutions alcanza un principio de acuerdo de reorganización de su deuda

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Trump y Putin se reunirán en una base militar de EE UU en Alaska

Trump y Putin se reunirán en una base militar de EE UU en Alaska