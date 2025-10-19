La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Sí, lo ha vuelto a hacer: Trump se parodia en un sonrojante vídeo donde, tocado como un rey piloto de combate, arroja heces sobre una manifestación.

Sí, lo ha vuelto a hacer: Trump se parodia en un sonrojante vídeo donde, tocado como un rey piloto de combate, arroja heces sobre una manifestación. X

Trump, el piloto de caza que bombardea las manifestaciones con toneladas de heces

El presidente de EE UU difunde un vídeo creado con IA en el que se representa a sí mismo como un rey a los mandos de un bombardero que arroja estiércol a los ciudadanos movilizados contra sus políticas «autoritarias»

Miguel Pérez

Miguel Pérez

Domingo, 19 de octubre 2025, 13:56

Comenta

Donald Trump ha logrado una tregua en Gaza, Ahora intenta conseguir lo mismo en Ucrania. A nivel interno enfrenta el cierre del Gobierno –por falta ... de fondos– más grave del pasado reciente de Estados Unidos, con cientos de miles de funcionarios enviados a casa, muchos de ellos despedidos por e-mail, y servicios generales interrumpidos. Pero incluso así, el presidente de EE UU tiene tiempo para el humor. Su humor.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El barrio murciano que sube la persiana antes de las 5.30 horas
  2. 2 Muere atrapado debajo de un tractor en Águilas
  3. 3 Rescatan a un bebé que se quedó encerrado en un coche en Archena
  4. 4

    Grupos mafiosos encuentran en la Región de Murcia su refugio para escapar del control policial
  5. 5 Minuto de silencio, sentada y flores para rendir homenaje al ciclista fallecido en la pedanía murciana de Cobatillas
  6. 6

    El anuncio de la salida de Luján anima las quinielas al Rectorado de la Universidad de Murcia
  7. 7 El agua ya se puede utilizar para la higiene personal en San Javier, San Pedro del Pinatar y Los Alcázares
  8. 8

    Trump y Maduro concentran tropas en el Caribe y se preparan para la guerra
  9. 9 No todos los pensionistas recibirán la paga extra de Navidad: comprueba si estás entre ellos
  10. 10

    El reencuentro de extrabajadores de Galerías Preciados de Murcia tres décadas después del cierre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Trump, el piloto de caza que bombardea las manifestaciones con toneladas de heces