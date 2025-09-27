La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Sergei Lavrov se dirige al auditorio en la Asamblea General de la OTAN. Reuters

Lavrov en la ONU: «Cualquier agresión a Rusia recibirá una respuesta que no deje duda alguna»

El ministro de Exteriores denuncia en la Asamblea General que la OTAN y la UE «manipulan» las incursiones de drones en Europa para justificar un posible ataque a su país

Mercedes Gallego

Mercedes Gallego

Sábado, 27 de septiembre 2025, 20:17

En el último mes, los drones rusos han forzado el cierre de aeropuertos en Polonia y Noruega; han sido interceptados sobrevolando instalaciones militares de Dinamarca ... y Rumanía, y los cazas del Krelim han violado el espacio aéreo de Estonia y se han acercado tanto a Alaska que las fuerzas estadounidenses salieron a su encuentro. La tensión es tal que el jueves el presidente Donald Trump dio luz verde a la OTAN para derribar los drones rusos, a riesgo de desatar un conflicto internacional en el que Moscú intenta presentarse como víctima.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El método definitivo de un ingeniero químico para eliminar las manchas de la mampara de la ducha: «Es la forma correcta»
  2. 2 Desmantelado un grupo que introducía carburante adulterado en gasolineras de bajo coste de la Región de Murcia
  3. 3 Vuelven las tormentas a la Región de Murcia: Aemet activa el aviso amarillo
  4. 4 Euromillones: Comprobar resultados de hoy viernes 26 de septiembre de 2025
  5. 5 La Lotería Nacional deja 72.000 euros en la Región de Murcia
  6. 6

    El PP apuesta por limitar el acceso a los migrantes al Ingreso Mínimo Vital por el «efecto llamada»
  7. 7

    El PP diseña a puerta cerrada en Murcia su política migratoria
  8. 8 Este es el suplemento que recomienda el médico de Carlos Alcaraz
  9. 9

    Licencia en las Dunas de Cabo de Palos para construir una gasolinera y un Burger King
  10. 10 Viola a una niña tras subirla a su furgoneta en Valencia y lo confiesa 17 años después

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Lavrov en la ONU: «Cualquier agresión a Rusia recibirá una respuesta que no deje duda alguna»

Lavrov en la ONU: «Cualquier agresión a Rusia recibirá una respuesta que no deje duda alguna»