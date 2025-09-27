La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

El Consejo de Seguridad retoma las sanciones a Irán por el enriquecimiento de uranio

T. Nieva

Sábado, 27 de septiembre 2025, 01:59

El Consejo de Seguridad rechazó ayer la propuesta de Rusia y China de prolongar la suspensión de las sanciones impuestas a Irán por el enriquecimiento de uranio y no colaborar con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). El portavoz de la secretaría general de la ONU, Stéphane Dujarric, anunció que esta decisión supone en la práctica que las medidas de castigo al país asiático volverán a entrar en vigor hoy mismo, concretamente a partir de las ocho y un minuto de la mañana en EE UU (pasadas las dos de la tarde en España).

Las sanciones, conocidas como snapback, han sido promovidas por Francia, Alemania y Reino Unido, que consideran que Teherán no ha cumplido con los compromisos de limitar su programa nuclear adquiridos en el acuerdo alcanzado en 2015. Rusia, sin embargo, aseguró que no habrá «reimposición» automática de las duras sanciones de la ONU contra Irán. «No ha habido restablecimiento automático y no lo habrá: cualquier intento de revivir las resoluciones del Consejo de Seguridad contra Irán, que estuvieron en vigor antes de 2015, es nulo y sin efecto», declaró el embajador adjunto de Rusia ante la ONU, Dmitry Polyansky.

El presidente iraní, Masud Pezeshkian, dijo que su país permanecerá dentro del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP) incluso si las sanciones de la ONU vuelven a entrar en vigor. El OIEA anunció ayer que las inspecciones de instalaciones nucleares iraníes, suspendidas tras los ataques de israelíes a Irán en junio, se reanudaron «esta semana», aunque rechazó desvelar sus ubicaciones porque «son confidenciales».

