La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vista aérea del muelle repleto de contenedores en el puerto de Amberes, donde se mueven más de 250 millones de toneladas de carga al año. EFE

¿Por qué Bélgica es el nuevo 'narcoestado'?

El Puerto de Amberes se ha convertido en la puerta de entrada de la droga en Europa, con 31 toneladas de coca incautadas este año. Allí existe una economía paralela y multimillonaria

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Sábado, 22 de noviembre 2025, 14:17

Comenta

El tráfico de drogas y la violencia de las bandas organizadas se han convertido en un asunto de Estado en Bélgica. Los tiroteos se suceden ... cada semana en Bruselas, el exministro de Justicia, Vincent Van Quickenborne, estuvo amenazado y tuvo que llevar escolta para protegerse de las mafias de la droga, y recientemente una jueza de instrucción de Amberes ha advertido de que el país se parece cada vez más a un «narcoestado». Y es que el muelle de la ciudad flamenca de Amberes es la principal puerta de entrada de la droga en el continente.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Richard Gere participará en el encendido del Gran Árbol de Navidad de Murcia
  2. 2 Qué es el estruendo que ha alarmado a los vecinos de Murcia y otros municipios de la Región
  3. 3 Las zonas de la Región de Murcia donde más frío ha hecho esta mañana: primeras heladas y hasta 4 grados bajo cero
  4. 4 Las cinco pizzerías de la Región de Murcia que compiten por ser la mejor de España
  5. 5 Tragedia en Cangas del Narcea: dos muertos tras un derrumbe en la mina de Vega de Rengos
  6. 6 Detectan en Murcia un fraude en la gestión de residuos peligrosos
  7. 7

    Un informe señala que cada ciudadano de la Región de Murcia tiene de media 18.500 euros en depósitos bancarios
  8. 8 Las redes sociales se rinden al salón de Carlos Alcaraz: «Me teletransporta a mi infancia»
  9. 9 Instalan dos radares de velocidad en Molina de Segura para atajar los atropellos en tres avenidas
  10. 10

    Visto bueno de los alcaldes al borrador del nuevo FEVE

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad ¿Por qué Bélgica es el nuevo 'narcoestado'?

¿Por qué Bélgica es el nuevo &#039;narcoestado&#039;?