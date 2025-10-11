La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Baja a nivel 1 el Plan Especial de Protección Civil ante Inundaciones en la Región
Imagen del nuevo misil balístico intercontinental Hwasong-20. Afp

Corea del Norte presenta «el arma nuclear más poderosa», capaz de alcanzar todo Estados Unidos

El misil balístico intercontinental protagoniza el desfile militar nocturno del régimen, presidido por Kim Jong-un

Jaime Santirso

Corresponsal en Pekín

Sábado, 11 de octubre 2025, 12:47

Comenta

Con nocturnidad y alevosía, Corea del Norte ha vuelto a celebrar un desfile militar de madrugada. Los festejos del octogésimo aniversario de la fundación del ... Partido de los Trabajadores de Corea han permitido al régimen hacer gala de lo más granado de su arsenal, así como de su inédita fortaleza geopolítica.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Estos son los municipios de la Región de Murcia donde más ha llovido en las últimas horas: San Javier supera los 177 litros
  2. 2 La dana golpea a última hora y provoca inundaciones en San Javier y Los Alcázares
  3. 3

    Costas recibe el aval de la Justicia para desalojar dos casas en Cabo de Palos
  4. 4

    Valverde reclama doce años de cárcel para el conductor que le atropelló en Murcia
  5. 5 Activado el nivel 2 del Plan Especial de Protección Civil ante Inundaciones en la Región de Murcia
  6. 6 El pabellón Cabezo Beaza de Cartagena se llena de desalojados: «El agua ya entraba por el dormitorio»
  7. 7 Detenido en La Manga por intentar llevarse seis botellas de champán Moët
  8. 8 ONCE: Comprobar resultados del sorteo del Cuponazo del viernes 10 de octubre de 2025
  9. 9

    Los hosteleros del casco histórico de Murcia tendrán que sustituir toldos y pérgolas por sombrillas en los próximos meses
  10. 10 Diez detenidos en Molina de Segura por una pelea multitudinaria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Corea del Norte presenta «el arma nuclear más poderosa», capaz de alcanzar todo Estados Unidos

Corea del Norte presenta «el arma nuclear más poderosa», capaz de alcanzar todo Estados Unidos