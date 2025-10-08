La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Álvaro Noboa, presidente de Ecuador, baja de su vehículo blindado tiroteado AFP

El presidente de Ecuador sale ileso de un ataque a tiros y con piedras contra su vehículo

T. Nieva

Miércoles, 8 de octubre 2025, 01:10

Comenta

La caravana de vehículos que trasladaba al presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ayer en la provincia sureña de Cañar fue atacada con armas de fuego ... y piedras, sin que el mandatario del país sudamericano resultara herido. «Aparecieron 500 personas y le lanzaron piedras y hay signos de balas» en el coche del presidente, aseguró la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano. La Policía detuvo a cinco personas, que serán denunciadas por terrorismo e intento de asesinato, según afirmaron fuentes del Ejecutivo ecuatoriano.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hallan dos cadáveres tiroteados y con señales de ajustes de cuentas en Lorca
  2. 2 Vuelven las tormentas a la Región de Murcia: alerta amarilla para este jueves
  3. 3 Sacyr gana a la Comunidad una demanda de 160 millones por el aeropuerto de la Región de Murcia
  4. 4 Abre en Murcia el primer supermercado Primaprix de la Región: así es el comercio famoso por sus bajos precios
  5. 5

    Maratón científico en Murcia para diagnosticar a Sofía: 120 expertos buscan en 48 horas respuestas en sus genes
  6. 6 Cervemol: la nueva cervecería de la Región de Murcia que aterriza en Molina de Segura
  7. 7

    Los vecinos de Centrofama, en Murcia, hartos de que la zona se haya convertido en un «urinario público»
  8. 8

    El submarino S-81 patrullará 45 días por el Mediterráneo en su primera misión OTAN
  9. 9 La autovía A-30 registra 17 km de retenciones entre Molina y Murcia
  10. 10

    La Audiencia reabre la investigación a la exalcaldesa de Águilas por presunta adjudicación irregular del contrato de vigilancia de playas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El presidente de Ecuador sale ileso de un ataque a tiros y con piedras contra su vehículo

El presidente de Ecuador sale ileso de un ataque a tiros y con piedras contra su vehículo