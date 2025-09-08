La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Cristina Fernández, en arresto domiciliario, celebra desde el balcón de su casa la victoria del peronismo. EFE

El peronismo arrolla a Milei en Buenos Aires

El presidente argentino reconoce la «clara derrota» en las elecciones bonaerenses, donde su partido ha perdido por una diferencia de trece puntos respecto a la alianza opositora al Gobierno

Miguel Pérez

Lunes, 8 de septiembre 2025, 07:06

Buenos Aires le da la espalda a Javier Milei. Fuerza Patria, la alianza que agrupa a la oposición peronista a su Gobierno, ha arrollado escándalosamente ... a La Libertad Avanza, el partido del presidente, en las elecciones legislativas celebradas este domingo en la provincia bonaerense. No ha sido una cita menor con las urnas. Este distrito concentra el 40% de todo el electorado de Argentina y puede marcar el camino futuro de la gobernabilidad del país.

