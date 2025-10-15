La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Momento en el que Rojas salta por la terraza ante la llegada de las fuerzas de seguridad. Policía Nacional de Colombia

Muere un líder del Tren de Aragua en Colombia tras caer de un sexto piso cuando iba a ser detenido

Ender Alexis Rojas, buscado por secuestro y extorsión, se había fugado de Chile en 2024 y fue localizado en un edificio de lujo de Antioquía del que intento huir descolgándose por un alero

Alin Blanco

Miércoles, 15 de octubre 2025, 18:47

Comenta

Ender Alexis Rojas, el supuesto cabecilla en Chile del Tren de Aragua, la poderosa organización mafiosa nacida en las cárceles de Venezuela, murió al precipitarse ... desde un sexto piso cuando trataba de escapar de un cerco policial en Antioquía (Colombia). La operación tuvo lugar la semana pasada, en concreto el 9 de octubre, en un edificio residencial situado en un acomodado barrio de Sabaneta. Allí, el conocido jefe criminal, buscado por la Interpol, podía desarrollar una vida de lujo. Las fuerzas de seguridad han mantenido los hechos en secreto hasta ahora.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Encuentra muerto a su padre en una balsa en Cartagena
  2. 2 Los bulos sobre el agua no potable en el Mar Menor: descartan contaminación fecal
  3. 3

    El complemento a la pensión por hijo dejará de ser para todas las madres (o padres)
  4. 4 La Mancomunidad reactiva el suministro de agua no potable en San Javier, San Pedro y Los Alcázares
  5. 5 Más de 17 kilómetros de retenciones en la A-30, a la altura de Murcia
  6. 6 Corte total del suministro de agua en San Javier, Los Alcázares y San Pedro del Pinatar
  7. 7 1.624 plazas de maestro y pruebas tipo test: Anpe urge a la convocatoria de oposiciones en la Región de Murcia
  8. 8

    Grupo Piñero planea su primera inversión en la Región de Murcia
  9. 9

    Las multas por consumir porros y cocaína en las calles de la Región de Murcia se disparan en solo dos años
  10. 10

    Ábalos esquiva por el momento la cárcel pese a negarse a declarar ante el Supremo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Muere un líder del Tren de Aragua en Colombia tras caer de un sexto piso cuando iba a ser detenido

Muere un líder del Tren de Aragua en Colombia tras caer de un sexto piso cuando iba a ser detenido