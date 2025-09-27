La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un radar militar vigila en las inmediaciones de una base del ejército en Dinamarca. EFE

Alemania prepara una ley para derribar los drones intrusos que ya proliferan por Europa

La OTAN mantiene la máxima alerta ante decenas de casos que ponen la diana en la frontera oriental y en bases militares aliadas

Miguel Pérez

Sábado, 27 de septiembre 2025, 23:55

Alemania se prepara para realizar los cambios legales que autorizarán a su ejército a derribar drones que invadan su espacio aéreo. La decisión, anunciada ayer ... por el ministro de Interior, Alexander Dobrindt, se produce en medio de la alerta generada en toda Europa por el avistamiento de decenas de aviones no tripulados, cuya procedencia se ignora pero que varios gobiernos atribuyen a la «guerra híbrida» con Rusia. Mientras Moscú niega que sean de su propiedad, los aparatos han obligado a cerrar solo en esta última semana aeropuertos en Dinamarca y Noruega, han disparado la inquietud en Francia y, este viernes pasado, se aproximaron al Estado germano de Schleswig-Holstein, fronterizo con el territorio danés.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Vuelven las tormentas a la Región de Murcia: Aemet activa el aviso amarillo
  2. 2 La Lotería Nacional deja 72.000 euros en la Región de Murcia
  3. 3

    El PP apuesta por limitar el acceso a los migrantes al Ingreso Mínimo Vital por el «efecto llamada»
  4. 4

    El PP diseña a puerta cerrada en Murcia su política migratoria
  5. 5

    Casi la mitad de los pluses a la pensión por hijo van ahora a manos de hombres en vez de a las mujeres
  6. 6 Hallan a un hombre agredido y amordazado en Totana al que le habían robado su coche
  7. 7 Denuncian a un miembro de la lista del PSOE en Calasparra por un presunto delito de agresión sexual
  8. 8

    Begoña Gómez planta a Peinado y las acusaciones piden la declaración de Sánchez
  9. 9

    Así se mima a las tortugas bobas que nacen en las playas de la Región de Murcia: «Son como nuestros chiquillos»
  10. 10

    El juez archiva la causa del fraude del AVE que afectaba a una empresa mixta de Beniel

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Alemania prepara una ley para derribar los drones intrusos que ya proliferan por Europa

Alemania prepara una ley para derribar los drones intrusos que ya proliferan por Europa