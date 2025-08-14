El smart #5, premiado con el Red Dot 2025, ya disponible en Dimovil El concesionario oficial muestra en la Región de Murcia la nueva era de la movilidad eléctrica de la firma

LA VERDAD Jueves, 14 de agosto 2025, 11:05 Compartir

La marca Premium de vehículos eléctricos, perteneciente a Mercedes-Benz, ha logrado el prestigioso premio Red Dot 2025 en la categoría de Diseño de Producto con el nuevo smart #5, su SUV eléctrico más espacioso y versátil hasta la fecha. Y en la Región de Murcia, los amantes de la innovación y el diseño pueden descubrirlo en Dimovil, concesionario oficial de la firma.

En este espacio, los clientes experimentarán de primera mano la elegancia y sofisticación del modelo, así como sus prestaciones adaptadas a los nuevos estilos de vida urbanos y sostenibles. Con un techo panorámico tipo halo, puertas sin marco y detalles distintivos, combina deportividad y exclusividad. Además, sus dimensiones optimizan el espacio interior, ofreciendo una comodidad superior.

Es uno de los galardones más importantes en el ámbito del diseño

El habitáculo, equipado con materiales de alta calidad y tecnología avanzada, incluye asientos traseros calefactables, iluminación ambiental personalizable con 256 colores y molduras en madera de roble que elevan el estándar de su diseño. Todo esto se complementa con un sistema digital intuitivo, pensado para una experiencia de conducción conectada.

Con este nuevo SUV, la marca consolida su entrada en el segmento Premium de tamaño medio, estableciendo un hito en la movilidad eléctrica. Y Dimovil, como referencia de Mercedes-Benz y smart en Murcia, reafirma su compromiso con la sostenibilidad y la innovación en la automoción.

Reconocimiento continuado por la movilidad eléctrica

El vehículo completa una trilogía de éxitos. Los modelos #1 y #3 fueron galardonados con el Red Dot en 2023 y 2024 respectivamente. Tal y como señala Alberto Olivera, CEO de smart España: «Somos la única firma que ha logrado que todos los modelos de su gama obtengan este galardón, y eso es motivo de orgullo».

Este premio, que cuenta con más de 70 años de historia, es uno de los reconocimientos internacionales más codiciados en el ámbito del diseño. Su jurado evalúa productos basándose en criterios como funcionalidad, innovación y estética. En este sentido, este modelo ha sorprendido por su silueta cuadrada y robusta, y por un interior tecnológico y minimalista».