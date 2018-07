Selena Gómez rechaza trabajar con Maluma

Selena Gómez, la artista internacional que llegó a alcanzar la fama por participar en series de Disney Channel, ha decidido rechazar una colaboración con uno de los cantantes más importantes en el mundo del reggaeton. Así, era el mismo Maluma el que, durante una entrevista para Billboard, decidía mandar un mensaje a la cantante de 'Back To You' para hacer una colaboración.

Sin embargo, debido a las canciones de Maluma con contenido machista, Selena Gómez habría decidido mantenerse fiel a sus principios y rechazar esta propuesta. «Para mí son muy importantes las mujeres, así que no importa lo que haga, siempre me aseguraré de que las mujeres estén bien cuidadas», explicaba la ex estrella de Disney Channel durante una entrevista para 'Clevver TeVE'.

Finalmente, Selena Gómez no habría sido la única artista en rechazar una colaboración con Maluma, sino que anteriormente cantantes como Belinda o Ana Guerra ya se negaron a participar en una canción con el colombiano por escribir letras como 'Cuatro Babys' o 'Vitamina'.