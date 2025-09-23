Sale a subasta una carta de Frank Sinatra sobre el secuestro de su hijo

Joaquina Dueñas Martes, 23 de septiembre 2025, 13:48 Comenta Compartir

Hijos secretos, relaciones con la mafia, públicas enemistades y sonados romances. La vida de Frank Sinatra está plagada de anécdotas con mayor o menor grado de verosimilitud, pero hubo algunos capítulos que marcaron su vida, como el secuestro de su hijo Frank Sinatra Jr. el 8 de diciembre de 1963, cuando este tenía 19 años. Sucedió en un hotel del lago Tahoe, entre los estados de California y Nevada, donde el joven, que seguía los pasos musicales de su padre, había recalado durante su gira. Más de seis décadas después de aquel suceso, la casa de subastas Bonhams ha sacado a la venta una carta de 'La Voz' dirigida al sacerdote de la prisión el la que estaban los captores de su hijo.

Sinatra Jr. estuvo secuestrado tres días durante los que su padre se comunicó con los secuestradores de su hijo, Barry Keenan, Joe Amsler y John Irwin, por teléfono hasta que logró su liberación tras el pago de 240.000 dólares de rescate, aunque se cuenta que el cantante llegó a ofrecer hasta un millón. Tras este episodio, el joven Sinatra aseguró que nunca había pasado miedo y sobrevolaron especulaciones sobre la posibilidad de que hubiera sido un montaje urdido por la propia víctima para lograr disparar su popularidad, siempre a la sombra de su padre.

La misiva a subasta por 30.000 dólares (unos 24.000 euros) es un documento escrito a máquina de seis páginas en el que Sinatra hace referencia a estos rumores y a sus consecuencias y en el que la leyenda de la música responde al capellán de la cárcel federal de Missouri, el padre Roger Schmit, que implora su perdón para los secuestradores.

«Estimado padre Schmit, la señora Sinatra y yo quedamos perturbados por su carta del 27 de junio de 1964, escrita en nombre de Barry Keenan y Joseph Amsler. Desde el principio, siento que debo decirle que, en mi opinión, es presuntuoso de su parte pedirnos que los perdonemos, porque tal solicitud presupone que albergamos algún antagonismo hacia Keenan y Amsler, o que hemos expresado tal antagonismo, o que de otro modo hemos intentado castigarlos o fomentar su castigo. La determinación de la culpabilidad de Keenan y Amsler y el castigo a imponer en caso de resultar culpables son asuntos que no nos corresponden ni deberíamos asumir una posición al respecto», contesta Sinatra en su carta que también reprocha los rumores de montaje: «Su conducta al permitir que se sostuviera esa acusación de 'montaje' fue, en mi opinión, otro crimen contra la sociedad», zanja. «La nube de sospecha que pende sobre su cabeza seguirá afectando negativamente su vida y su carrera», se lamenta y concluye tajante: «Hasta ahora me había mantenido en silencio sobre la forma en que se condujo el juicio y el daño causado a mi hijo por la acusación de 'montaje', pero su carta, escrita en nombre de Dios, me ha llevado a romper ese silencio».

La carta supone el reflejo del Sinatra más auténtico, un testimonio de una de las personalidades más exitosas al tiempo que controvertidas del star system cuyo carácter y vivencias han hecho correr ríos de tinta. Según la especialista asociada de cultura pop de Bonhams en Los Ángeles, Katie Allen, «la cruda emoción retratada en esta carta refleja a un hombre que habla abiertamente, con menos preocupación por los límites del escrutinio público». En declaraciones a 'The Post', la especialista valora que «es esta rara vulnerabilidad la que nos emociona especialmente al ofrecer un vistazo a otro lado de una leyenda como Frank Sinatra».

