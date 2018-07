La ruptura de Miley Cyrus y Liam Hemsworth El actor podría tener unos planes de futuro diferentes a los de la cantante de 'Malibú' LA VERDAD Viernes, 20 julio 2018, 12:54

Miley Cyrus y Liam Hemsworth podrían no estar pasando por la mejor etapa de su vida. La pareja, que retomaba la relación en 2016 tras varios años separados, podría haber roto de nuevo debido a que ambos tienen planes de futuro muy distintos.

«Él quiere niños y no quiere seguir posponiéndolo, pero no es exactamente la línea de tiempo que Miley tenía en mente», confesaba una fuente cercana a la pareja para la revista 'Ok! Australia'. Así, tras ver que la cantante había borrado inesperadamente de su cuenta de Instagram todas sus fotografías, se conocía la noticia de que su relación con el actor podría haber terminado debido a que la pareja no se pone de acuerdo sobre su futura boda y los planes de agrandar la familia.

«Miley postergó los planes para la boda y Liam se estaba cansando de eso... No se han estado llevando bien en los últimos meses», continuaba explicando la fuente, que además añadía: «Miley no quería casarse, todo el mundo lo sabía salvo Liam. Su familia le ha estado pidiendo que abriese los ojos durante meses, pero él confiaba en Miley en que cambiaría de opinión. Ahora se siente un idiota».

Finalmente, era la misma Miley Cyrus la que hace un tiempo explicaba durante una entrevista para el diario 'The Sun' que aún no se sentía preparada para dar el 'sí, quiero': «No pienso en el matrimonio. Tengo 24 años. Espero vivir un poco más. Tengo muchos planes por delante».