Rebecca Loos se ratifica en su aventura con David Beckham 20 años después: «Nunca mentí»

Joaquina Dueñas Lunes, 31 de marzo 2025, 14:34 Comenta Compartir

Rebecca Loos ha participado en '60 Minutes Australia', donde ha vuelto a ratificar, dos décadas después, que mantuvo un romance de cuatro meses con David Beckham durante su etapa en Madrid, cuando ya estaba casado con Victoria. «Nunca mentí», ha reafirmado la que fuera asistente personal del futbolista. Casada con un médico, con dos hijos adolescentes y convertida en instructora de yoga, ha recordado que fue «muy valiente» porque, cuando lo hizo público, se enfrentaba «a la pareja más fuerte y poderosa de los medios, que tiene todo el dinero del mundo para las mejores relaciones públicas y los mejores abogados. Yo solo tenía la verdad de mi lado».

Rebecca contó que trabajar para David significaba que él era «la primera persona que veía por la mañana y la última por la noche». Loos explicó que David la invitó a un hotel y ella «cedió». «Me tragué todos los clichés que me soltó», recordó. «Y dos semanas después, estábamos en la fiesta de cumpleaños de Ronaldo y él salió con una hermosa modelo», explicó. «Fue una noche difícil para mí», aseguró.

Sobre su posterior periplo en los medios de comunicación, la exasistente defendió que habló públicamente después de que los medios británicos recogieran las informaciones sobre una relación extramatrimonial del deportista. «Siempre fui de la opinión de que era mejor que viniera de mí y así poder tener algún tipo de control», argumentó.

Con el tiempo, se ha dado cuenta de que aquello afectó a su salud mental «de una manera bastante traumática». «Me afectó y me ha llevado tiempo recuperarme», lamentó. Eso sí, en todo momento dejó bien claro que «me he mantenido fiel a la verdad. Nunca he exagerado. Nunca he mentido en nada».

Temas

David Beckham