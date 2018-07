La primera fotografía de Álex Lequio tras conocerse su enfermedad

Álex Lequio, hijo de Ana Obregón y Alessandro Lequio, ha publicado su primera fotografía en las redes sociales después de que se conociera la noticia de su enfermedad. El empresario, que aparece junto a sus padres en Central Park, en Nueva York, ha querido agradecer a todos sus seguidores el apoyo incondicional que ha recibido durante estos últimos meses.

«He intentando agradeceros a todos los mensajes de apoyo que me habéis mandado por privado uno a uno, pero sois tantos que no soy capaz. Por ello, aprovecho este momento para deciros que estoy muy agradecido y deseando volver. Muchos abrazos a todos», escribía el joven de 26 años en su cuenta de Instagram.

Además, Álex Lequio no ha sido el único que ha querido dar las gracias, sino que Ana Obregón, la madre del empresario que no se ha separado ni un momento de su hijo desde que comenzó el tratamiento en Estados Unidos, también decidía subir la misma foto a su cuenta de Instagram: «Perdonad estos 4 meses de silencio en los que como madre entenderéis lo que estoy pasando. No quería dejar pasar más tiempo sin agradecer de corazón a cada uno de vosotros los mensajes de apoyo, cariño y respeto que nos han dado fuerzas para seguir luchando cada día. Sé que está pesadilla acabará pronto. No vemos la hora de volver a España.»

Finalmente, según informaba Jesús Mariñas hace tan solo unas semanas, Álex Lequio podría estar respondiendo favorablemente al tratamiento, una información que ni Ana Obregón ni Alessandro Lequio han desmentido.