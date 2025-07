El novio de Irene Urdangarín, padrino del bebé de Martínez-Almeida y Teresa Urquijo

Gloria Salgado Madrid Viernes, 4 de julio 2025, 11:46 | Actualizado 12:33h. Comenta Compartir

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y su mujer, Teresa Urquijo, dieron este miércoles por la noche la bienvenida a su primer hijo. El bebé tendrá como padrinos a una sobrina del regidor y a Juan Urquijo, hermano de la flamante madre y pareja sentimental de Irene Urdangarín.

Precisamente Juan Urquijo ha sido uno de los primeros en conocer a su sobrino -y ahijado-. También han sido fotografiados entrando al hospital los padres de la analista de inversiones, Beatriz Moreno de Borbón-Dos Sicilias y Lucas Urquijo y Fernández de Araoz, nombre que han puesto al bebé.

Ya dijo el alcalde en enero, cuando anunciaron el embarazo, que él cedería en todo menos en que el pequeño sea del Atlético de Madrid. «Ya he dicho que si no sale del Atleti es que no es hijo mío, así que eso no tiene discusión. Si no es del Atleti, es que algo ha fallado. Sobre eso no hay debate, los colores son rojiblancos. Estoy dispuesto a ceder en todo menos en eso, creo que es un trato generoso».

Teresa Urquijo dio a luz en el madrileño Hospital Universitario Nuestra Señora del Rosario, en el barrio de Salamanca. El parto estaba previsto para el 24 de junio, por lo que ya este miércoles, 2 de julio, la joven tuvo que ingresar en el hospital para que se lo indujeran. Poco después del nacimiento del deseado pequeño, Martínez-Almeida salía muy emocionado a la puerta del centro para contar a los medios de comunicación que todo había ido «fenomenal. El niño está genial, la madre es increíble. Ha salido todo bien y, por tanto, muy contentos y muy agradecidos a todos ustedes».

Respecto a la sensación de ver a su hijo por primera vez, ha asegurado que es algo «indescriptible. Ha sido un momento extraordinario. No se puede describir con palabras la emoción que uno siente». Preguntado por los parecidos, ha afirmado que «todavía es pronto» y que lo más importante es que «ha salido bien, con unos buenos mofletes. Ha salido sano».

Horas antes del parto, José Luis Martínez-Almeida acudía a su último acto público antes de ser padre, en el que aseguró que su mujer estaba «muy tranquila, todo va en orden». «Yo voy a trabajar hasta el último minuto -añadió- porque esa es mi obligación y yo creo que los madrileños es lo que esperan de mí, que me coja el permiso por paternidad y disfrute de mi familia, pero que mientras no suceda el nacimiento, pues esté también trabajando por todos ellos», comentó durante la mañana del miércoles.

Y es que el también abogado del estado ha dejado claro que se tomará las seis semanas de baja de paternidad que estipula la ley porque su prioridad es la familia. «No voy a querer perder ni un minuto del niño. Y para estar con la madre, por supuesto», ha expresado en varias ocasiones.

El evento de 2024

José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo contrajeron matrimonio en abril de 2024. Su enlace fue uno de los eventos del año, en parte por el linaje de la novia, nieta mayor de la princesa Teresa de Borbón-Dos Sicilias, prima de don Juan Carlos, con el que siempre ha mantenido una estrecha relación. No en vano, y pese a todo pronóstico, el rey emérito estuvo entre los 400 invitados que acudieron a la Iglesia de San Francisco de Borja. También estuvieron presentes la infanta Cristina con su hijo Juan Valentín y la infanta Elena, acompañada por sus vástagos, Froilán y Victoria Federica.

Doña Sofía acudió directamente a la finca 'El Canto de la Cruz', en la localidad madrileña de Colmenar Viejo, propiedad de los abuelos maternos de la novia, la princesa Teresa de Borbón-Dos Sicilias y su marido, Íñigo Moreno de Arteaga, marqués de Laserna. Es allí donde se celebró el convite y donde los invitados fueron agasajados con platos del prestigioso restaurante Lhardy.

Tras la boda del año, los recién casados se fueron de luna de miel a las paradisíacas Islas Maldivas y a Bután, conocido como el reino de la felicidad. A su regreso recogieron los obsequios que los invitados escogieron de la extensa lista de boda. En ella había regalos para todos los bolsillos, desde una alfombra afgana de más de 7.000 euros, a un conjunto de posavasos de 14 euros, pasando por una vajilla de la Cartuja de Sevilla valorada en 1.115 euros.