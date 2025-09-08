La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Nacho Cano, a su llegada a los Juzgados de Plaza de Castilla. EP

Nacho Cano presenta una querella por prevaricación contra la jueza que instruyó el caso 'Malinche'

El productor musical acusa a la magistrada Inmaculada Iglesias de actuar con parcialidad y basar la investigación en un atestado «plagado de irregularidades»

C. P. S.

Lunes, 8 de septiembre 2025, 13:56

Nacho Cano ha presentado una querella contra la jueza Inmaculada Iglesias por la presunta comisión de un delito de prevaricación en relación a la instrucción de la investigación que dirigió contra el productor musical por supuestas irregularidades en su espectáculo 'Malinche'.

Así consta en el escrito judicial, al que tuvo acceso Europa Press, en el que solicita que la magistrada declare como querellada por un delito de prevaricación, que acarrea una pena de multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de diez a veinte años.

El texto aporta como documental la grabación de la declaración de la subinspectora de trabajo que elaboró el informe de la inspección llevada a cabo el día 27 de junio de 2024, clave para que el caso se archivara.

La querella se presenta meses después de que la Audiencia Provincial de Madrid acordara el archivo provisional del caso al entender los magistrados que los imputados no trataron de introducir a los ciudadanos mexicanos que vinieron a España a representar el musical de forma clandestina.

La Sala determinó que de lo actuado se desprende una falta de indicios suficientes de comisión de un delito contra los derechos de los trabajadores y de los extranjeros, con independencia de que «cumplan o no los requisitos administrativos a valorar en otra jurisdicción, lo cual es ya entrar casi en una investigación prospectiva que no corresponde al Juzgado».

«PREMISAS ERRÓNEAS»

En la querella, la defensa de Cano expone que el atestado policial que dio origen a la causa se basó en premisas erróneas, como «la indebida aplicación de la legislación vigente y la consideración de los estudiantes como trabajadores ilegales».

«A partir de esas premisas erróneas, se elaboró un atestado plagado de irregularidades , en el que se practican todo tipo de actuaciones» policiales« con el único fin de proceder a la detención de mi representado», señala.

Los letrados detallan que hay diecisiete denuncias por delitos de coacciones, amenazas, falsificación de documento público (atestado) relacionadas con el procedimiento seguido ante el Juzgado de Instrucción número 19, dado que «las irregularidades existentes en dicho atestado y en la actuación policial determinan para esta representación, un grave delito contra la administración de justicia que solo puede acreditarse si se instruye conjuntamente». Pese a ello, la jueza rechazó las inhibiciones formuladas por los juzgados sobre los que recayeron estas denuncias.

Añade la defensa que «se ha encontrado con serias dificultades para ejercer el derecho defensa consagrado en el artículo 24 CE, no solo por la denegación constante de esta representación a acceder y practicar las diligencias de prueba que considera necesarias, útiles y pertinentes en los hechos que se investigan, sino porque la parcialidad de la juez, aquí querellada es notoria».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Vuelven las lluvias y tormentas a la Región de Murcia: Aemet amplía el aviso amarillo
  2. 2 Descuartizar para borrar el rastro: la crueldad tras los crímenes de Librilla y Mazarrón
  3. 3

    Alcaraz reina en Nueva York
  4. 4 Elevan la alerta por lluvias de hasta 30 litros en parte de la Región de Murcia
  5. 5 Trump llega puntual, pero la final se retrasa 40 minutos
  6. 6

    Misión cumplida para un Real Murcia a medio hacer
  7. 7 La Delegación del Gobierno ordena la retirada del material con simbología franquista de la Feria de Murcia
  8. 8 Herido por arma blanca un menor de 16 años en El Raal
  9. 9 Diez cosas que igual no sabías sobre la Feria de Murcia
  10. 10 Dani Fernández da su opinión sobre la Región de Murcia: «Es totalmente verídica»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Nacho Cano presenta una querella por prevaricación contra la jueza que instruyó el caso 'Malinche'

Nacho Cano presenta una querella por prevaricación contra la jueza que instruyó el caso &#039;Malinche&#039;