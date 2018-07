Una modelo denuncia que fue acosada por Madonna durante dos años «Madonna se obsesionó conmigo desde el momento en que me metió su lengua en mi boca» LA VERDAD Miércoles, 25 julio 2018, 13:24

Amanda Cazalet, una ex modelo británica conocida por besar apasionadamente a Madonna en uno de sus videoclips, ha sacado a la luz un conjunto de cartas y notas de amor que la estrella del pop le escribió durante dos años. La modelo, que ha calificado esta obsesión como «acoso», explicaba para el periódico 'The Sun on Sunday' cómo fue para ella vivir bajo esa constante presión: «Madonna se obsesionó conmigo desde el momento en que me metió su lengua en mi boca. Lo que hizo después hoy se calificaría de acoso y la forma en la que me trató se consideraría inapropiada».

Además, Cazalet no era una simple modelo, sino que también trabajó en los años 90 como musa del diseñador francés Jean Paul Gaultier. «Jean Paul y Madonna eran amigos, así que cuando estaba buscando modelos vino a un desfile. Yo no era muy fan, pero me sentí halagada de resultar elegida», explica Cazalet, que finalmente rodaría 'Justify My Love', un videoclip que incluso fue prohibido en muchos países por sus imágenes.

«En aquel momento no me ofendió, pero visto desde ahora se aprovechó de mí porque, al fin y al cabo, ella era mi jefa», explica la modelo, que además añade: «Madonna ya cultivaba la imagen de bisexual».

Finalmente, Amanda Cazalet habría decidido vender todas las cartas de amor de la 'Reina del Pop'. Además, en 2004, la modelo ya vendió a un coleccionista privado un manuscrito de Madonna por un valor de 4.400 euros.