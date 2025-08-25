La marca de moda murciana que ha vestido a Lalachus y Ángela Fernández en el Grand Prix: «Es un honor» Las presentadoras llevaron un corset diseñado por un pequeño taller artesanal

María Ramírez Lunes, 25 de agosto 2025, 20:29

El verano de 2023 devolvió a la televisión uno de los programas más apreciados de la pequeña pantalla: Grand Prix. Durante diez años, el enfrentamiento de varios pueblos de España en juegos de lo más originales y divertidos estuvo acompañando a los espectadores durante los meses más calurosos del año. No obstante, en 2005 el formato se despidió de la parrilla televisiva. Tras casi dos décadas de espera, el popular concurso volvió renovado: sin la emblemática vaquilla, con nuevos roles y con algunas pruebas actualizadas. Desde entonces, no ha fallado ningún verano.

La edición de 2025 ha incluido dos nuevas presentadoras, que se suman a Ramón García: Lalachus y Ángela Fernández. Los tres son los encargados de conducir y animar estas 'olimpiadas pueblerinas'. A pesar de que la competición no ha contado con la presencia de ningún municipio murciano, la Región ha conseguido colarse en el plató a través del vestuario de las presentadoras.

La firma que hay detrás de estos 'looks'

Lalachus y Ángela Fernández lucieron unos corsets 'made in Murcia' en la primera semifinal de este verano, donde Cubas de la Sagra (Madrid) y Urduliz (Bizkaia) lucharon por alzarse como finalistas. El diseño pertenece a Cafuné, una marca artesanal que apuesta por una moda lenta, española, sostenible y ética. Su fundadora, Irene Sánchez Fernández, empezó a diseñar esta prenda en abril de 2022. Lo que la joven no se esperaba es que sus creaciones llegarían hasta uno de los programas más apreciados.

Ángela apostó por el corset de libélulas rojo con tirantes de lazo, mientras que Lalachus se decantó por el modelo Delicias en tirantes clásico. «Dos corsets que hice aquí en mi pequeño taller de Murcia», explica la diseñadora, que confiesa que es «un honor que la gente aprecie el trabajo artesano de una pequeña empresa y quiera darlo a conocer en un programa así».

Sin embargo, no es la primera vez que rostros reconocidos se fijan en su trabajo: hace unos meses Leire Martínez lució una de sus corbatas en La Revuelta y Edurne escogió uno de sus corsets para su entrevista en el El Hormiguero. Un escaparate que otorga visibilidad a una marca artesanal, que, gracias a su esfuerzo y dedicación avanza con paso firme en la moda española.