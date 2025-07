El Miguel Bosé más clásico se reencuentra con sus raíces en Madrid

Joaquina Dueñas Gil Miércoles, 2 de julio 2025, 13:05 Comenta Compartir

Ocho años ha durado el parón musical de Miguel Bosé. Un tiempo en el que ha estado retirado de los escenarios con una dolencia autoinmune que afectó a sus cuerdas vocales, pero no de los titulares, con declaraciones negacionistas y antivacunas. Unas polémicas que, sin embargo, no han hecho mella en su talento musical. Después de arduo trabajo bajo la supervisión de logopedas y foniatras, el artista se ha reencontrado con sus raíces en Madrid es martes 1 de junio.

El icono del pop español, que colgó el cartel de 'todo vendido', ha hecho un repaso a su carrera desplegando un repertorio cargado de clásicos antes un respetable rendido a sus pies en el Movistar Arena. Casi dos horas y media de concierto que arrancó con 'Mirarte' ante los más de 12.500 personas que han celebrado su regreso desde las gradas coreando su nombre.

«Buenas noches Madrid. En casa. Madrid, el suelo de mis raíces. Madrid mi hogar. Pensé que tal vez no iba a volver, pero aquí estoy para recuperar el tiempo perdido», ha saludado entre ovaciones. El artista ha propuesto un viaje al pasado, «un viaje hecho de recuerdos y memorias que han estado durante este tiempo atrapados».

'Te amaré', 'Morena mía', 'Nena', 'Solo si' o 'Hacer por hacer' han sido algunas de las canciones con las que ha llenado de recuerdos a las más de 12.000 almas ansiosas de volver a escucharlo. Temas que ha cantado envuelto en blanco: ropa, micrófono, instrumentos y luces incluidas para pasar luego a interpretar 'Olvídame tú' o 'Sevilla' rodeado de flores. Un viaje emocional que ha hecho rejuvenecer a más de uno.

Uno de los momentos más especiales ha llegado con la 'Nada en particular', cuando el artista ha hecho un alegato contra las guerras que tan «harto» lo tienen. «La guerra seguirá siendo guerra mientras sea un negocio, la paz no lo es y por eso no hay paz», ha reprochado Miguel que desde que es padre se ha propuesto «dejar a sus hijos un mundo mejor. Más honesto».

El de Madrid es el segundo concierto de 'Importante Tour', la gira que el intérprete inició en México a principios de año. Bosé llegaba desde Murcia, donde actuó el fin de semana pasado y este mismo jueves recala en el Palau Sant Jordi de Barcelona para seguir el sábado día 5 en la Plaza de España de Sevilla y continuar así con la veintena de conciertos cerrados para este verano.

Más de dos horas de actuación que ha culminado vestido de amarillo con algunos de sus temas más míticos, 'Morena mía', 'Amante bandido' o 'Don diablo', que han enloquecido al público entre los que estaban Alaska y Mario Vaquerizo, Boris Izaguirre, Samantha Vallejo-Nágera con sus hijos, Jaydy Michel, la presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y familiares como Palito y Lucía Dominguín. Después de ocho años de larga espera, Miguel Bosé llegó, cantó y entusiasmó.