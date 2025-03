María León recuerda con humor su romance con un ex de Ana Boyer: «Me vestí hasta de pija»

Joaquina Dueñas Lunes, 31 de marzo 2025, 14:39 Comenta Compartir

María León ha protagonizado el último programa de la temporada de 'Lo de Évole', haciendo un repaso a su vida tanto profesional como personal, incluyendo algunas confesiones sobre sus amores, como el romance que vivió con Diego Osorio, un joven empresario, hijo del aristócrata Miguel Osorio y Díez de Rivera, marqués de los Balbases y conde de la Corzana, que anteriormente había sido pareja de Ana Boyer, con quien estuvo tres años. «Me vestí hasta de pija», bromeó la actriz entre carcajadas sobre cómo vivió aquel amor, en el que el empresario «pasó de tener a Isabel Preysler como suegra a tener a Carmina Barrios», dijo.

«Nos conocimos en un evento. Yo fui al tenis porque él me invitó, que yo no había ido en mi vida al tenis... Hay fotos en internet; además, se nos ve con una intensidad... Hubo una conexión muy grande entre los dos, no sé, nos caímos bien, nos gustamos, nos sentimos cómodos el uno con el otro... A mí, desde luego, el tenis no me interesó, pero su mirada sí», describió. «Hablamos, yo le hablé de mi madre, él me habló de la suya… Un pijo muy majo. Y me llevó al polo, me invitó a Barcelona, yo flipé. Yo quise estar a la altura y me llevé una maleta completamente disfrazada de pija... Beber champán, venía con el caballo y me saludaba, y yo todo el tiempo parada, modelando, porque yo quería estar a la altura, interpretando, y me salió bordado», recordó.

Entre las parejas de Osorio, además de Ana Boyer y María León, se cuentan otros rostros conocidos, como los de Eugenia Silva y Olivia de Borbón.

