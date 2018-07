Así luce la hija de Kiko Matamoros con los 18 años recién cumplidos Ana Matamoros, la hija pequeña del colaborador de televisión, cumplió 18 años este sábado convertida en toda una «instagrammer» Domingo, 29 julio 2018, 12:41

Los 18 es una fecha que siempre marca a todos los adolescentes. Este cumpleaños representa un paso importante hacia la mayoría de edad, etapa que ya implica cierta responsabilidad sobre cada uno de los actos que uno comete. Ana Matamoros Giaever alcanza hoy tan anhelada cifra convertida en toda una influencer, con más de 240 mil seguidores en Instagram y 76 mil suscriptores en Youtube.

En una entrevista, la adolescente habló sobre su visión de estas redes sociales y cómo las utiliza ella. «Utilizo este medio para explicar a las personas que me siguen cómo pienso y qué me gusta. Adoro la cámara y no siento reparo a la hora de hablar de lo que más me gusta», matizó la joven.

La única hija del matrimonio compuesto por Kiko Matamoros y Makoke Giaever tenía sus planes para celebrar su cumpleaños, pero según ha informado ella misma a sus seguidores de Instagram, un dolor de cuello la tienen más atada de lo que pensaba.

Yujuuu hoy día de Warner!!🙌🏻 Una publicación compartida de ANITA MATAMOROS (@_anitamatamoros) el 26 Jul, 2018 a las 5:12 PDT

«Situación actual: No puedo mover el cuello. Mañana es mi cumple. Tengo mil cosas que hacer. No puedo hacer porque no puedo moverme», escribía ayer la «instagrammer» a través del apartado de stories de la red social.

Aunque no ha explicado a qué se debe tal molestia, las pistas en su cuenta de Instagram son evidentes. Previo a ese dolor de cuello, Anita -como así se hace llamar en esta red social- estuvo pasando una jornada de sol y diversión en la Parque Warner junto a unas amigas.

Familia

Sus padres confían mucho en ella. De hecho, cuando le preguntaron al excolaborador del programa «Sálvame» por su hija menor, se mostró muy seguro de cada uno de los pasos que Anita está dando. «Es influencer y se gana la vida muy bien con esa profesión. Creo que tiene muy buena cabeza y no se va a equivocar. Me alegra porque sé que disfruta con ello», afirmó el orgulloso padre.

Hace un año, a través de la misma red social, Kiko aprovechaba una foto con su hija para felicitarla por su 17 cumpleaños.

La conexión entre los tres es palpable -además del parecido razonable de la joven con su madre, Makoke: rubias, de labios carnosos y un estilo muy personal.

Sin embargo, una vez que abre el abanico familiar, comienzan las dudas. Aunque Anita siempre muestra el apego que siente hacia su familia, nunca hace comentarios acerca de su hermanastra mayor, Laura Matamoros Flores, sobrina de Mar Flores.