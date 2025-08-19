La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Joaquín Torres, sobre su ruptura con Raúl Prieto: «Me ha dejado»

El arquitecto da detalles de la ruptura con su todavía marido

María Moreno

Martes, 19 de agosto 2025, 13:31

Este lunes saltaba la noticia de la ruptura entre Joaquín Torres y Raúl Prieto tras conocerse que ya llevan un tiempo sin vivir juntos e, incluso, habían dejado de seguirse en redes sociales. Ahora, ha sido el propio arquitecto el que ha confirmado la noticia y, con la sinceridad de la que siempre ha hecho gala, no ha tenido reparos en asegurar que ha sido el director de programa de televisiñon quien le ha dejado.

«Él dejó la relación hace poco más de tres meses», ha asegurado a El Español, a quien ha dado sus primeras declaraciones respecto a al ruptura. «Esto es algo que iba a llegar en algún momento. Entiendo que somos personas con cierta notoriedad y que esto es noticiable. Tenía que salir a la luz tarde o temprano», comenta sobre que ayer sus nombres acaparasen los titulares de las revistas.

«No se nos ha ocurrido enviar un comunicado porque no creo que Raúl o yo tengamos tanta trascendencia. No somos tan conocidos. Hemos terminado y hemos dejado que las cosas caigan por su propio peso», ha señalado respecto a no habe hecho pública su separación, que para el arquitecto «ha sido un palo muy grande. No lo puedo ocultar: aún no estoy bien», ha afirmado sobre una situación que aún está asimilando porque «que te deje tu pareja, a la que has querido tanto, no es nada fácil».

Respecto a una reconciliación, ya que no es la primera vez que se darían una segunda oportunidad tras su mediática boda en 2023, se muestra rehacio. «Lo dudo mucho. No estoy abierto a una reconciliación ahora mismo», aunque no cierra las puertas a regresar con Prieto: «Quizás aún sea pronto... solo han pasado unos cuatro meses. Sé que no se puede decir nunca 'de este agua no beberé', pero ahora no me veo en la tesitura de retomar nada».

