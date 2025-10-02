La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

El gran duque Enrique de Luxemburgo Julién Mattia

El gran duque Enrique de Luxemburgo da el relevo a su hijo Guillermo después de 25 años como jefe de Estado

Las celebraciones, que durarán varios días, comienzan este viernes 3 de octubre

Joaquina Dueñas

Jueves, 2 de octubre 2025, 13:07

Este viernes 3 de octubre comienzan los actos de celebración de la abdicación del gran duque Enrique de Luxemburgo en favor de su hijo Guillermo ... después de 25 años en el poder. Fue el pasado 24 de diciembre cuando el jefe de Estado hizo pública su decisión durante el discurso de Navidad. La ceremonia de abdicación tendrá lugar a las 10 de la mañana en el Palacio Gran Ducal y 15 minutos después, se bajará la bandera identificada con su monograma. Una vez que a las 11 de la mañana el príncipe Guillermo jure como jefe de Estado ante la Cámara de los Diputados, se izará la suya.

