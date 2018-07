Dulce revela la tensa relación entre Isabel Pantoja e Irene Rosales «Con su asistencia al bautizo dio la espalda tanto a Kiko como a la Pantoja» LA VERDAD Lunes, 16 julio 2018, 09:57

Dulce, la niñera que hace unos años se encargaba de cuidar a Chabelita y que ha protagonizado grandes enfrentamientos con Isabel Pantoja, se sentaba el pasado fin de semana en el plató de 'Sábado Deluxe' para revelar algunos detalles del polémico bautizo de Albertito Isla.

La niñera, que acudió al acto como madrina, confesó que Isa Pantoja no cuenta con el apoyo de sus allegados y que, durante el bautizo, solo se sintió arropada por la familia de Alberto Isla. «Ha sido muy doloroso para Isabel que no acudieran ni su madre, ni sus sobrinos, ni su hermano. Para mí no tiene perdón de Dios lo que han hecho», explicaba Dulce sobre la gran ausencia de Isabel Pantoja y Kiko Rivera.

«Isabel Pantoja manipuló a otros invitados para que no fueran al bautizo de su nieto», continuaba explicando Dulce, que además añadía: «Mi niña escogió la fecha para que el hijo de Kiko, que está esta quincena aquí, viniera al bautizo. Irene quiso traerlo pero Kiko no la dejó».

Sin embargo, el gran momento de la noche llegaba cuando Dulce confesaba la tensa relación que existe entre Isabel Pantoja e Irene Rosales, mujer de Kiko Rivera. «La relación entre Irene e Isabel Pantoja madre no es buena, ella se posiciona en muchas cosas del lado de Isa y con su asistencia al bautizo dio la espalda tanto a Kiko como a la Pantoja», admitía la niñera, quien además concluía diciendo que «Irene ha expuesto en su círculo íntimo que Isabel Pantoja fue quien prohibió a Kiko ir al bautizo. El viernes hubo una discusión entre Kiko e Irene y al final ella decidió ir sola. Quería llevar a sus hijas, pero Kiko no se lo permitió».