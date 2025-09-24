La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Maribel Nadal, la hermana del tenista Rafa Nadal EP

Detenido un hombre alemán por acosar a la hermana de Rafa Nadal, María Isabel

La directora de marketing de la Rafa Nadal Academy llegó a tener protección policial

Joaquina Dueñas

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 11:13

La policía ha detenido a un hombre alemán de 37 años por acosar presuntamente durante años a María Isabel Nadal, hermana del tenista Rafa Nadal. El varón acudía día tras día a las instalaciones de la Rafa Nadal Academy, donde la víctima trabaja como directora de marketing, para interesarse por ella. El arrestado también había conseguido su número de teléfono, con lo que el acoso se amplió a través de mensajes y llamadas reiteradas. Tras la denuncia de la víctima, la policía ha arrestado al sospechoso que ha resultado ser reincidente ya que ha sometido a un hostigamiento similar a otras mujeres en Manacor, Mallorca.

Maribel Nadal incluso temió por su vida. Tanto es así que la responsable de marketing tuvo protección policial y necesitó acompañamiento para acudir diariamente a su puesto de trabajo. Después de meses de investigación, las pesquisas culminaron con la detención de este hombre que se hacía pasar por tenista para coincidir con la hermana del tenista en lugares públicos y que ha confesado los hechos. El Juzgado de Instrucción de Manacor ha acordado suspender la pena de prisión que pesaba sobre el presunto acosador, si bien le ha impuesto una orden de alejamiento que le prohíbe acercarse a menos de 200 metros y comunicarse con la víctima.

