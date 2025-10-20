La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Stella del Carmen. EP

Descubrimos dos vestidos de novia de Stella del Carmen

La revista 'People' y uno de los invitados han revelado el secreto mejor guardado

Joaquina Dueñas

Lunes, 20 de octubre 2025, 11:43

A pesar de las fuertes medidas de seguridad que han rodeado el enlace entre Stella del Carmen, hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith, y Alex Gruszynski en la Abadía Retuerta, en Valladolid, finalmente han trascendido algunas imágenes y se ha descubierto el secreto mejor guardado del enlace. Y no ha sido uno, sino dos, los vestidos que hemos visto de la novia. El primero ha sido revelado por la revista 'People' que ha publicado una imagen de los flamantes esposos cogidos de la mano caminando junto a los viñedos de la finca. El segundo, ha sido gracias a la publicación de uno de los invitados en redes sociales.

Aunque con poca definición, en la imagen de la publicación estadounidense, se puede apreciar el diseño de aires medievales elegido por Stella del Carmen para el 'sí, quiero', con encaje de motivos florales, cuerpo ceñido de escote Bardot y amplias mangas. El segundo vestido lo hemos conocido gracias a la publicación de Ash Nouri que ha subido a sus stories uno de los momentos de la fiesta en el que los invitados llevan a los novios, sentados en sillas, en volandas. Un instante de gran celebración en el que se observa un vestido nupcial con un tejido de efecto satén, cuerpo drapeado y manga corta.

