Cristiano Ronaldo, estrella en la cena de gala de la Casa Blanca con el presidente Donald Trump El futbolista y Georgina Rodríguez asistieron como parte de la delegación de Arabia Saudí

Joaquina Dueñas Miércoles, 19 de noviembre 2025, 13:36 Comenta Compartir

Este martes, la Casa Blanca ha celebrado la cena de gala para agasajar a la delegación de Arabia Saudí encabezada por el príncipe heredero Mohammed bin Salmán, de visita oficial en Estados Unidos. La sorpresa de la noche ha sido Cristiano Ronaldo, que ha asistido junto a su prometida, Georgina Rodríguez, como parte de la representación saudita y que ha sido protagonista incluso del discurso del presidente Donald Trump.

«Esta sala está repleta de los mayores líderes del mundo: en los negocios, en el deporte…», dijo el mandatario estadounidense en su intervención antes de hablar de la estrella de balompié. «Mi hijo es muy fan de Ronaldo… Tuvo la oportunidad de conocerlo y creo que ahora me respeta un poco más, solo por habérselo presentado. Así que solo quiero agradecerles a ambos por estar aquí», expresó.

Pero parece que Barron, de 19 años, no fue el único interesado en acercarse al popular delantero de la selección portuguesa. Cristiano fue el centro de atención y muchos invitados quisieron fotografiarse con él. Entre las imágenes destacadas de la noche, un selfie en el que el deportista aparece junto a Georgina y Elon Musk. Con ellos, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, y el inversor David Sacks.

La instantánea refleja la unión del poder deportivo, económico, tecnológico y político mencionado por el mandatario republicano en su intervención. Precisamente, la presencia del director ejecutivo de Tesla en esta cena después de su renuncia al cargo de director del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) de la administración Trump el pasado abril, demuestra el deshielo de las relaciones entre el presidente y el magnate.

Cristiano Ronaldo es la imagen de la Liga Profesional Saudí y capitán del Al Nassr, propiedad del fondo soberano PIF, que preside el príncipe heredero Mohammed bin Salmán, pero, además, el astro del deporte se ha convertido en un símbolo de la apertura del país árabe, con el incondicional respaldo de su prometida y madre de sus hijos.

Esta visita ha supuesto el regreso del futbolista a Estados Unidos, país que no pisaba desde 2017. Aquel año, el periódico alemán 'Der Spiegel' publicó la reapertura del caso de la exmodelo Kathryn Mayorga, que había denunciado al deportista por una presunta agresión sexual en 2009 en un hotel de Las Vegas. Según el medio alemán, la mujer habría revelado un supuesto pacto con el futbolista, que entonces militaba en la Juventus de Turín, por valor de 375.000 dólares a cambio de su silencio. Unas acusaciones que Cristiano Ronaldo negó en todo punto, acusando a la denunciante de querer «promocionarse» usando su nombre. A su lado, sin fisuras, Georgina Rodríguez le dedicaba unas emocionadas palabras: «Siempre transformas los obstáculos que te ponen en el camino en impulso y fuerza para crecerte y demostrar lo grande que eres».

En 2019, la justicia estadounidense decidió no procesar a CR7 en los tribunales penales por falta de pruebas y en el caso civil el juez recomendó el archivo de la causa. Finalmente, en junio de 2022 un tribunal de Nevada dio carpetazo al caso desestimando también la vía civil.

Sin mácula alguna, Cristiano Ronaldo ha regresado a Estados Unidos por la puerta grande, convirtiéndose en uno de los protagonistas de la noche en un acto que reunía a nombres como los de David Ellison, productor de Hollywood; Tim Cook, director ejecutivo de Apple; o Michael Dell, inversor y filántropo considerado una de las diez personas más ricas del mundo según la lista Forbes.