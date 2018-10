El comentario de Suso en GH VIP que le ha hecho quedar como un «cateto» ante la audiencia La respuesta de Suso a un comentario de Miriam ha dejado en evidencia su nivel cultural LA VERDAD Lunes, 22 octubre 2018, 12:34

Una discusión entre Suso y Miriam Saavedra ha desatado las burlas de la audiencia en redes sociales. Todo comenzó cuando esta le espetó al concursante: «¡Eres un haragán!«, a lo que Suso respondió »¡No te metas con mi físico!«. La contestación dejó al descubierto su nivel cultural.

Según la Real Academia Española (RAE), haragán es un adjetivo que se emplea para referirse a la persona que tiene poca disposición para hacer algo que requiere esfuerzo o constituye una obligación, especialmente trabajar. Es un sinónimo de vago u holgazán pero Suso lo tomó como un insulto hacia su físico.

Miriam intentó hacerle entrar en razón: «¡Te estoy diciendo que eres un haragán, no me estoy mentiendo con tu físico! Ay de verdad...». Pero Suso insistió: «Yo te digo que con mi físico no te me tas, porque no tendrás psicólogo» y Miriam le replicó «¿Sabes lo que es haragán?». El catalán se quedó sin palabras y precisó que Miriam no le había llamado «haragán», sino «haragán de col». Fue entonces cuando la peruana le explicó: «Es que haragán de la Col era un señor al que no le gustaba hacer mucho, aprende a escuchar».

Suso, que en varias ocasiones ha presumido de su nivel cultural, ha provocado las burlas de Twitter después de esta metedura de pata. Le han tachado de «inculto», «cateto», «estúpido», «zanahorio» o «más tonto que las piedras». «Le gusta demostrar que es más corto que el pitorro de una boina», espetó una telespectadora.