Carlos Sobera confiesa que padece una enfermedad «Este verano tuve un abceso provocado por una fístula y me tuvieron que intervenir de urgencia» Jueves, 15 noviembre 2018

«Tenía el azúcar en 300, que es una barbaridad«, así cuenta Carlos Sobera cómo le diagnosticaron la diabetes que padece. El presentador, que padece esta enfermedad desde hace siete años, ha participado en el anuncio 'Que la diabetes no te pare', que se ha difundido con motivo del Día Mundial de esta enfermedad.

«Llevaba como cuatro o cinco años aproximadamente sin hacerme ningún tipo de analítica. Mi mujer me decía 'es que estás bebiendo mucha agua'. Me tenían que hacer una pequeña intervención, una nimiedad, me hago la analítica y un día grabando en ETB me llama mi mujer y me dice '¿Estás sentado o de pie?« y me da la noticia de que tengo el azúcar alto», recuerda Sobera.

El comunicador de Antena 3 es diabético de tipo 2. Cuando conoció su diagnóstico comenzó a hacer deporte y a cuidar su alimentación. «Hay un momento en el que te da la impresión de que tú controlas la enfermedd y de que todo va más o menos bien mientras te tomes la mediación... pero un buen día te pasa algo. Y a mi me pasó este verano, que tuve un abceso provocado por una fístula y por ser diabético tipo 2 me tuvieron que intervenir de emergencia», relata el presentador de Antena 3.

En España hay más de cinco millones de personas que sufren esta enfermedad, «un enemigo silencioso al que hay que combatir siempre», asegura Sobera, con consecuencias como la triplicación de las posibilidades de sufrir un infarto.