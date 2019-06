Bella burla al chantajista Bella Thorne se ha visto abocada a publicar fotos íntimas suyas para acabar con el acoso que estaba sufriendo. / instagram La que fuera 'chica Disney' cuelga en una red social unas fotos semidesnuda para hacer frente a un 'hacker' que la amenazaba con publicarlas. «Nunca podrás controlar mi vida», escribió S. ZAMORA Miércoles, 19 junio 2019, 10:07

Solo Bella Thorne sabe el cóctel explosivo de sentimientos que ha manejado en los últimos días. Rabia, impotencia y mucha angustia la han llevado a coger el toro por los cuernos y a desactivar ella misma una bomba que, tarde o temprano, acabaría explotándole encima.

La actriz ha publicado varias fotos suyas semidesnuda para terminar con el obsceno chantaje al que estaba siendo sometida por un pirata informático, que habría tenido acceso a varios de esos archivos. «Durante las últimas horas, he estado siendo amenazada con mis propios desnudos. Me siento sucia, me siento observada, siento que alguien me ha quitado algo que solo quería que viera una persona especial». Con estas palabras, la que fuese 'chica Disney' ha denunciado en su cuenta de Twitter el 'hackeo' de fotos sexuales del que ha sido víctima y la extorsión que estaba sufriendo. Sin pelos en la lengua, la joven ha mandado un contundente mensaje a su acosador: «Que te jodan a ti y al poder que crees que tienes sobre mí», ha escrito junto a varias fotografías que habían sido robadas de su teléfono móvil y en las que posaba desnuda de cintura para arriba.

El FBI trabaja en identificar a quien presuntamente extrajo las fotos de su teléfono móvil

Mientras tanto y según ha explicado la propia Thorne, el FBI está trabajando en dar con la identidad del presunto delincuente y las razones por las que ha preferido ser ella misma quien hiciera públicas las fotografías íntimas. «Durante demasiado tiempo, dejé que un hombre se aprovechara de mí una y otra vez y estoy harta. Publico esto porque ahora es mi decisión. Dormiré mejor sabiendo que recuperé mi poder. No puedes controlar mi vida, nunca lo harás», sentenció.

La actriz, que también ha publicado varios libros, asegura que tratará esta cuestión en el próximo con la idea de ayudar a otras mujeres con su decisión. De hecho, no es la primera vez que la protagonista de series como 'Little Monk', 'Big Love', 'Shake It Up!' o 'Famous in Love' da un paso al frente para denunciar un drama personal. Ocurrió cuando todas las miradas se volvieron hacia el productor Harvey Weinstein por el escándalo de las presuntas agresiones sexuales a numerosas actrices. En ese momento, Thorne dejó helados a sus miles de seguidores con un desgarrador testimonio, donde confesaba que había sufrido abusos «desde que tengo uso de razón».

Thorne se suma así a una larga lista de 'celebrities' que han sido también víctimas del pirateo de sus teléfonos móviles. Scarlett Johansson, Jennifer Lawrence, Kim Kardashian, Selena Gomez, Anne Hathaway o Ariana Grande son solo algunos de los nombres que han visto cómo sus imágenes privadas salían a la luz sin su consentimiento.