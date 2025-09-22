La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Carlo Costanzia Di Costigliole, Terelu Campos, Alejandra rubio y Carlo Constanzia.

Alejandra Rubio, atrapada en el huracán familiar de Mar Flores y Carlo Costanzia

La hija de Terelu intenta mantenerse neutral y ha pedido a su madre que no se pronuncie

Joaquina Dueñas

Lunes, 22 de septiembre 2025, 13:38

Por más que lo intente, Alejandra Rubio no puede alejarse del foco mediático. Las memorias de su suegra, Mar Flores, la celebración del 60 cumpleaños de su madre, Terelu Campos, o la relación con su primo, José María Almoguera, la ponen día a día en el punto de mira. Ahora, ha sido su suegro, Carlo Costanzia di Costigliole, quien ha dado su versión sobre el libro de su exmujer y madre de su primogénito, Carlo, asegurando que la modelo miente, lo que ha llevado a Alejandra a tener que dar la cara una vez más frente a sus compañeros de 'Vaya Fama'. «No estoy en esa ecuación», ha expresado intentando mantenerse al margen, si bien ha reconocido que está en una situación «muy complicada».

A pesar de su pública neutralidad, la nieta de María Teresa Campos también ha hablado de la relación que le une al padre de su pareja: «He estado mucho con él, tengo una relación fantástica. Hablo con él prácticamente todos los días de mi vida, con Mar no tanto, pero es una relación distinta. A él le veo mucho, le estoy muy agradecida. Con ella también, pero es verdad que he tenido más cercanía con él», ha apuntado. «Es una relación que viene desde hace tiempo entre nosotros. Él venía mucho a España a vernos, ahora podemos ir nosotros también a estar con ellos», ha señalado.

Igualmente, ha expresado la petición que ha hecho a su madre: «He tenido una conversación con ella. Le he pedido que no se meta en absolutamente nada. Ella estaba de acuerdo desde el minuto uno y es lo que iba a hacer y ha hecho. No va a hablar de Mar Flores. Mi madre tiene su vida. Esto no le importa más allá de que le afecta a mi pareja».

