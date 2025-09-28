La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EP

Alejandra Onieva pasea su amor con Jesse Williams por el Festival de San Sebastián

La cuñada de Tamara Falcó ha acudido a la presentación de 'Anatomía de un instante'

Joaquina Dueñas

Domingo, 28 de septiembre 2025, 14:07

Alejandra Onieva y Jesse Williams son la pareja revelación de la temporada. La hermana de Íñigo Onieva ha acudido a la presentación de 'Anatomía de un instante', ficción de cuatro capítulos sobre el golpe de Estado del 23-F en la que actúa, en el Festival de San Sebastián. Una importante cita para cuñada de Tamara Falcó a la que no quiso faltar el protagonista de Anatomía de Grey.

Fue la revista '¡Hola!' la primera en publicar este incipiente romance, publicando las fotografías de los dos actores de romántico paseo por la milla de oro de Madrid. Un recorrido en el que no faltaron las risas y los besos. Onieva y Williams se conocieron trabajando en la serie italiana 'Hotel Costiera' y antes de viajar al País Vasco, recalaron en el Festival Internacional de Cine de Venecia.

Aunque no se esconden, Alejandra Onieva y el actor estadounidense llevan su romance desde la discreción, siguiendo la misma línea de la actriz española mantuvo con su expareja, Sebastián Stan, conocido intérprete de 'Los Vengadores', con quien terminó en 2023. Antes, había salido durante varios años con uno de los fundadores del Grupo Larrumba, Fernando Nicolás.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Vuelven las tormentas a la Región de Murcia: Aemet activa el aviso amarillo
  2. 2 La Lotería Nacional deja 72.000 euros en la Región de Murcia
  3. 3 Una empresa de EE UU proyecta un gran almacén de CO2 bajo el suelo de la Región de Murcia
  4. 4 Denuncian a un componente de la lista del PSOE en Calasparra por un presunto delito de agresión sexual
  5. 5

    El PP apuesta por limitar el acceso a los migrantes al Ingreso Mínimo Vital por el «efecto llamada»
  6. 6 Hallan a un hombre agredido y amordazado en Totana al que le habían robado su coche
  7. 7 La Primitiva: Comprobar resultados del sorteo del sábado 27 de septiembre de 2025
  8. 8

    Begoña Gómez planta a Peinado y las acusaciones piden la declaración de Sánchez
  9. 9

    La ola de alumnos con necesidades especiales desafía al sistema educativo: crecen los diagnósticos un 55% en seis años
  10. 10

    Casi la mitad de los pluses a la pensión por hijo van ahora a manos de hombres en vez de a las mujeres

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Alejandra Onieva pasea su amor con Jesse Williams por el Festival de San Sebastián

Alejandra Onieva pasea su amor con Jesse Williams por el Festival de San Sebastián