Vuelve la ruta de la tapa a Molina de Segura: precios, fechas y todos los restaurantes Los establecimientos participantes también ofrecen postres y cócteles

Una de las tapas que participa en el evento.

María Ramírez Lunes, 1 de septiembre 2025, 20:53 Comenta Compartir

La gastronomía vuelve a tomar las calles de Molina de Segura en su emblemática ruta de la tapa, que forma parte del programa de sus fiestas patronales. La XVII edición de este evento cuenta con más de 40 restaurantes, heladerías, confiterías y pubs del municipio. Cada establecimiento ofrece una propuesta dentro de tres vertientes: tapa (23 opciones), cóctel (12 combinaciones) y postre (seis recetas).

La cita se celebra del 4 al 22 de septiembre y cuenta con precios cerrados: tapa acompañada de un quinto de Estrella de Levante o agua por 3,50 euros, cócteles por 4 euros y postres por 3,50 euros. La página web especifica que el horario de los bares y restaurantes es de 13.00 a 16.00 horas y de 20.00 a 23.00 horas, mientras que el de los pubs es de 16.00 a 02.00 horas. No obstante, hay que consultar los días que cierra cada uno.

Los asistentes podrán valorar sus propuestas favoritas y participar en un concurso para ganar numerosos regalos, como una escapada a Mallorca para dos personas, una noche de hotel en el balneario de Archena o cheques regalo de Amazon, entre otras opciones. El premio dependerá del número de consumiciones que se hayan degustado y de su categoría. La votación del público permitirá conceder también unos galardones a los establecimientos vencedores. Además, el 2 de septiembre, durante la presentación oficial del evento, un jurado valorará las elaboraciones y otorgará un reconocimiento en cada categoría. Estos son todos los locales que participan en Molina de Tapas:

-La taberna de Óscar: Taco Taberna. Lleva plátano macho con guacamole, carne mechada a baja temperatura y salsa de jalapeño. Cierra domingos y lunes tarde.

-Cafetería Nelson: El capricho de Sacristán. Lleva pisto casero de tomate con huevo sobre oblea crujiente. Abierto todos los días.

-Bar Moderno: Marinera Moderno. Es un brioche con guacamole, anchoa, alga wakame, germinados y gazpacho casero. Cierra domingo noche y lunes.

-Oasis: Volcán de patata. Son unas patatas pochadas con queso gratinado al horno y salsa de nata con Pedro Ximénez. Abierto todos los días.

-Entre Oriente y Occidente: Piruleta Yakitori. Es una brocheta de pollo Yakitori tempurizada con confitura de tomate y cebolla crujiente. Cierra los lunes y martes.

-Cuatro rosas: Pincho Tétrada. Es un pincho de gamba con queso y bacon rebozado y está acompañado de pimiento de Padrón. Cierra los domingos.

-Gourmet Coffee: Crêpe trufado. Está relleno de pavo, tomate y queso trufado con un toque de aceite de trufa y sal negra. Abre todos los días. Abierto todos los días.

-El nuevo centro: Hamburguesa Coronell. Se trata de una mini hamburguesa de ternera y cerdo con salsa de encurtidos, mayonesa y cebolla. Cierra los lunes.

-Zenial Molina: Mini perrito. La receta está compuesta por un pan de perrito brioche, salchicha, queso, cebolla frita y salsa barbacoa. Abre todos los días.

-Santa Bárbara: Ceviche mixto. Lleva gambas y atún con limón, tomate, cebolla, aceite y cilantro. El local abre todos los días.

-Pam's Gastrobar: Ruta 66. Es un hojaldre de lomo de chato murciano con duxelle de champiñón, cebolla, foie y Pedro Ximénez. Cierra los lunes.

-El rincón de mi color: Cachapa Rita y Duvia. Lleva ternera, queso llanero, crema de queso, guacamole, salsa de ajo y germinados. El establecimiento cierra ¡lunes y martes.

-Nuevo rincón: Empanadilla Raíces. Es una masa casera fina y crujiente rellena de carne especiada y salsa especial de la casa. El restaurante abre todos los días.

-Vivecafé: Delicia Mediterránea. Es un pan de pita con pollo, maíx, queso feta, aceitas, pepino, lechuga y salsa especial. Abre todos los días.

-A'roma: Bombón de quesos. Se trata de una bola que mezcla quesos con sésamo y almendra sobre galleta salada y rúcula. El local cierra lunes y martes.

-Arima: Falso Takoyaki. Es una esfera crujiente rellena de bechamel de pulpo con salsa okonomiyaki y katsuobushi. Cierra lunes y martes.

-El Linde Cerámica: Vasquita gratinada. Es una tosta con tomate natural, aceite de ajo, jamón serrano, queso manchego y piparra. Cierra domingo por la tarde y lunes.

-El Linde: Ceviche gallego. Es un ceviche de navajas en conserva, cebolla, aguacate, lima, cilantro y un toque de tabasco. El restaurante cierra lunes y sábado durante todo el día y domingo por la noche.

-Rock Taste: Coxinha de mi tierra. Se trata de un crujiente con masa de patata relleno de pulled pork a baja temperatura. El restaurante cierra lunes y martes y de miércoles a domingo mediodía (excepto viernes y sábado).

-Alma y Sabor: Alma y Sabor. Es una tapa de cerdo a baja temperatura, base de cebolla y salsa de yema. Abre todos los días.

-Riveto Gastrobar: Tosta de ahumados. La receta incluye tomate, ahumados, alioli y brotes de cebolla. El local cierra domingos por la tarde, lunes y martes.

-El Sitio: Delicia de la mesa. Es una pechuga en escabeche con salsa de carne y queso de cabra sobre pan negro. Cierra los domingos.

-Signatura: Taco Signatura. Es un taco relleno de pollo con crema de curry rojo. El restaurante cierra lunes y noches de martes, miércoles y domingo.

-Florida: Bramble. Es un cóctel que mezcla ginebra, fresa, zumo de lima, azúcar y soda.

-Déjà vu: Mojito Molecular. La receta lleva limón, azúcar, hierbabuena, Sprite, ron y bolitas explosivas. Cierra lunes y martes.

-D'Ronda: D'Ronda 25. Combina una base de leche preparada con café y licor amargo. Cierra los lunes.

-Exclusive: Pasión Segureña. Es un cóctel con base de ron blanco, licor 43, Sprite, zumo de limón y mermelada de frutos rojos. Cierra los lunes.

-Dulce Inferno: Suspiro de citrón. Este cóctel combina una base de zumo de limón con granizado de limón, ginebra y Campani. Cierra los martes.

-La Jijonenca: Negroni Jijonenca. Es un sorbete de naranja con granizado de limón, ginebra y vermut rojo. Abierto todos los días.

-Celeste Bar: Calippo. Es un remix del daiquiri clásico con una base de ron con limón, manzana y toque de vainilla. Cierra los lunes.

-Zenial Molina: Gin-Melon. Es una versión del mojito con base de ginebra de melón. Abre todos los días.

-Vivecafé: Hawaiano. Es un cóctel con base de ron, piña, coco, naranja, granadina y lima. Abre todos los días.

-A'roma: Rainbow. Se trata de un cóctel con base de vodka, zumo de naranja, granadina y blue curaçao. Cierra lunes y martes.

-Amore: Daiquiri de melocotón al cava. Lleva ron, lima, pulpa de melocotón y cava. El local cierra domingo por la tarde y limón.

-Signatura: Signatura Lemon Fresh. Este cóctel contiene una base de vodka, limón y un top exclusivo. Cierra lunes y las noches de martes, miércoles y domingo.

-Arima: Panacota de Palomitas. Este postre lleva nata infusionada en palomitas caramelizadas y está coronada con toffee y palomitas crujientes. Cierra lunes y martes.

-Nuevo rincón: Mi pequeño Kinder. Es un postre suave y cremoso elaborado con nata, leche y auténtico chocolate Kinder. Cierra los lunes.

-Amore: Chocolate Dubái Blanco. Lleva pistacho y frambuesa. Abierto todos los días.

-Zenial Molina: Dubái. Es una mousse de chocolate con chocolate Dubái. Abre todos los días.

-Oasis: Volcán de chocolate. Se trata de un bizcocho relleno con nata chantilly y bola de helado. Abre todos los días.

-La Jijonenca: Cookies de mora. Son unas galletas de chocolate rellenas de helado de mora. Abre todos los días.