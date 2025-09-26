La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Retrato de Alfonso XIII y portada del Congressional Club Cook Book (1927).

Las recetas de Alfonso XIII

Gastrohistorias ·

En 1927 el rey participó en un libro de cocina estadounidense compartiendo las fórmulas que se usaban en palacio para elaborar tortilla de patatas y cocido madrileño

Ana Vega Pérez de Arlucea

Viernes, 26 de septiembre 2025, 00:27

Será cocinillas Felipe VI? ¿Tendrán buena mano para guisar —o lo habrán hecho alguna vez— Leonor y Sofía? Que yo sepa, desde Casa Real nunca ... se ha informado acerca de algo tan cotidiano, sencillo y simpático como si los reyes, la princesa y la infanta suelen cocinar. Del don Juan Carlos sabemos, seguramente para su desgracia, que es aficionado a las barbacoas al aire libre y que es capaz, como cualquier hijo de vecino, de parrillear en pantalón corto y con la gorra colocada hacia atrás. Ahí el emérito hizo un guiño a su abuelo Alfonso XIII (1886 - 1941), prototipo original del monarca campechano y un tanto crápula amante de las mujeres, la caza, el polo, el vino y el buen comer.

