El Bus del Vino conecta Murcia y Cartagena con la Matavendimia 2025 de Jumilla

La iniciativa facilita el acceso a la IV Feria del Vino y promueve el enoturismo en la Región de Murcia

Gustavo López

Jumilla

Miércoles, 15 de octubre 2025, 22:37

La Denominación de Origen Protegida Jumilla anuncia la puesta en marcha del Bus del Vino para los días 25 y 26 de octubre. Esta iniciativa forma parte del programa Matavendimia 2025, que marca el final de la vendimia en la Región. El objetivo es facilitar el acceso a la IV Feria del Vino y del Enoturismo, que se celebrará en Jumilla durante ese fin de semana.

El Bus del Vino saldrá desde Murcia y Cartagena, con destino a Jumilla y regreso a las ciudades de origen. El precio del billete es de 12 euros por persona e incluye el viaje de ida y vuelta, una visita guiada al Museo del Vino de Jumilla y una copa oficial de la Matavendimia. La organización corre a cargo de la DO Jumilla, la Ruta del Vino de Jumilla, el Ayuntamiento de Jumilla, Turismo Región de Murcia y la Región de Murcia, en colaboración con el Instituto de Turismo de la Región de Murcia (Itrem).

El itinerario del sábado 25 de octubre comienza a las 9.30 horas con la salida desde la plaza Circular de Murcia, junto al Mercadona. A las 10.30 horas está prevista la visita guiada al Museo del Vino de Jumilla. A partir de las 11.00 horas, los asistentes podrán acceder a la Feria Matavendimia, donde se ofrecerán degustaciones de vinos de la DOP Jumilla, gastronomía local, música y actividades culturales. El regreso está programado para las 20.00 horas desde la estación de autobuses de Jumilla, con llegada a Murcia a las 21.00 horas.

La IV Feria del Vino y del Enoturismo de los Vinos DOP Jumilla reunirá a bodegas de la zona, productores y visitantes interesados en conocer la oferta vinícola y gastronómica de la comarca. El evento busca promover el enoturismo y acercar la cultura del vino a un público amplio, facilitando el transporte y la organización de la jornada.

Las plazas para el Bus del Vino son limitadas y se recomienda reservar con antelación. Además, existen varias opciones de horarios y rutas para adaptarse a las necesidades de los asistentes. La información completa y la reserva de plazas están disponibles en la web oficial de la DOP Jumilla. El programa Matavendimia 2025 pretende consolidar a Jumilla como un destino de referencia para el enoturismo en la Región de Murcia. La colaboración entre instituciones públicas y privadas busca impulsar la economía local y dar a conocer la calidad de los vinos de la zona.

