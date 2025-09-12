Paparajotes y marineras en Suecia: la gastronomía de la Región de Murcia se promociona en el país escandinavo La Consejería de Turismo lleva a Estocolmo al chef de Almo, con una estrella Michelin, Juan Guillamón

Pachi Larrosa Viernes, 12 de septiembre 2025, 12:31 Comenta Compartir

Paparajotes y marineras en Suecia. Juan Guillamón, chef del restaurante Almo, distinguido con una estrella Michelin, ofició esta semana como embajador gastronómico de la Región de Murcia ante más de treinta periodistas especializados, creadores de contenido y profesionales del sector turístico de Suecia, que participaron en una experiencia inmersiva diseñada para acercarles a los sabores más emblemáticos de la cocina regional.

El Plan de Internacionalización de los '1.001 Sabores Región de Murcia' 2025, impulsado por la Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, llevó esta actividad promocional a Estocolmo con una propuesta gastronómica que fusiona tradición, creatividad y producto local.

El acto, que se celebró en el restaurante-escuela 'PS Matsal' de la capital sueca, contó con la presencia de la directora general de Competitividad y Calidad Turística, Eva Reverte, y con la participación de Guillamón, que dirigió un taller participativo con tapas típicas de la gastronomía regional como la marinera, la ensalada murciana, las empanadillas de pisto y el postre más icónico: los paparajotes.

Los asistentes también disfrutaron de una selección de vinos con Denominación de Origen de Yecla, presentada por un sumiller que puso en valor su vinculación con el territorio y su singularidad enológica. La acción forma parte de una gira europea que está llevando la marca '1.001 Sabores' a siete países estratégicos: Alemania, Italia, Noruega, Países Bajos, Bélgica, Francia y Suecia, con talleres, 'showcookings' y encuentros profesionales en colaboración con Turespaña.

Temas

Gastronomía

Michelin

Suecia

Estocolmo