La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La columna gastronómica

La rosa del azafrán

Víctor Meseguer Sánchez

Víctor Meseguer Sánchez

Lunes, 8 de septiembre 2025, 01:07

El azafrán español constituye uno de los patrimonios más singulares de nuestra gastronomía, un producto que combina tradición, excelencia sensorial e identidad cultural. Sin embargo, ... como revela el diagnóstico estratégico elaborado para el sector, su potencial se encuentra aún lejos de estar plenamente desplegado. Las debilidades actuales –fragmentación productiva, escasa articulación institucional, falta de relevo generacional, limitaciones en la mecanización o carencia de estrategias de marketing globales– dibujan un panorama complejo que amenaza con restar competitividad frente a países terceros como Irán o Marruecos, donde los costes de producción son significativamente más bajos. A ello se suman amenazas estructurales como el cambio climático, la despoblación rural y la pérdida de saber hacer agronómico, que ponen en riesgo no solo la viabilidad económica, sino también la preservación de un legado cultural que nos pertenece a todos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Vuelven las lluvias y tormentas a la Región de Murcia: Aemet amplía el aviso amarillo
  2. 2 Muere un motorista tras colisionar con un turismo en la autopista AP-7 a la altura de Los Alcázares
  3. 3 Descuartizar para borrar el rastro: la crueldad tras los crímenes de Librilla y Mazarrón
  4. 4 Herido por arma blanca un menor de 16 años en El Raal
  5. 5

    Francisco Lucas: «Como delegado del Gobierno no voy a permitir el cierre del Trasvase del Tajo»
  6. 6 Diez cosas que igual no sabías sobre la Feria de Murcia
  7. 7 La Delegación del Gobierno ordena la retirada del material con simbología franquista de la Feria de Murcia
  8. 8

    Los niños de Santa Cruz se hacen mayores: la nueva vida de Alou Malle
  9. 9

    Alcaraz reina en Nueva York
  10. 10

    Viva Suecia engrandece el veinte aniversario del B-Side

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad La rosa del azafrán

La rosa del azafrán