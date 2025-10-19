Cosas del vino

La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

María Adela Díaz Párraga

Domingo, 19 de octubre 2025, 22:14

Dice la Biblia en el Libro Génesis, «...Noé, labrador, plantó la viña, y bebiendo el vino se embriagó y quedose desnudo en medio de su ... tienda...». Ya ven ustedes lo que le pasó al buen patriarca, falta de costumbre, piensa una que sería. El pueblo hebreo decía que lo que sucedió fue que Noé vio un macho cabrío, que había soltado después del Diluvio, comiéndose los frutos de la vid silvestre, y arremetía desmadrado contra los demás animales. También se cuenta que el hombre se encontró apilados un montón de racimos dejados hacía tiempo, y que desprendían un olor muy agradable. Los probó, y encontró bueno aquel zumillo, y se sintió eufórico y poderoso, capaz de cargarse él solo uno de aquellos bichejos que poblaban el mundo. A los albores de la prehistoria se remontaría esto, porque excavaciones en Europa han descubierto pepitas y racimos que dan fe de aquel vino prehistórico.

