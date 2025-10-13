La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Papas arrugadas con mojo picón. LP
La columna gastronómica

Ciencia y técnica en las «arrugás'

Alberto Requena

Alberto Requena

Lunes, 13 de octubre 2025, 01:03

Las papas arrugadas, emblema culinario de las Islas Canarias, constituyen un ejemplo magistral de cómo la técnica tradicional puede estar sustentada en fundamentos científicos precisos. ... Este plato, aparentemente simple, pues son papas cocidas con abundante sal hasta que su piel se arruga, representa una interacción compleja entre la física, la química y la cultura alimentaria.

