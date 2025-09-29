Los mejores chefs de España se concentrarán en Cartagena en abril del año que viene Euro-Toques, la gran organización internacional que agrupa a más de 3.500 cocineros de dieciocho países, se celebrará en Cartagena entre el 19 y el 21 de abril

La asamblea anual de Euro-Toques, la organización que agrupa a los principales cocineros de España, se celebrará en Cartagena entre el 19 y el 21 de abril. La alcaldesa de la ciudad, Noelia Arroyo, y el delegado autonómico de la asociación, el cocinero Pablo Martínez, hicieron público este anuncio tras mantener un encuentro de trabajo en el Ayuntamiento. La alcaldesa destacó que la asamblea «permitirá proyectar la imagen de la Cartagena turística unida a la gastronomía, que se ha convertido en uno de los principales intereses de los viajeros». Además aseguró que el encuentro permitirá reunir a los mejores chefs y profesionales del sector, generar debate sobre retos y oportunidades, y mostrar a los asistentes el patrimonio, los museos, las reservas marinas y la gastronomía local.

Por su parte el edelegado de Euro-Toques explicó que el evento convertirá a la ciudad durante tres días en capital nacional de la gastronomía. El programa incluirá una recepción de bienvenida, un congreso en el auditorio municipal y una cena de gala que se plantea celebrar en el Mar Menor. La cita concluirá con la firma de un manifiesto sobre la lucha contra especies invasoras como el cangrejo azul.

Euro-Toques, fundada en 1986 por leyendas como Pierre Romeyer, Paul Bocuse y los españoles Juan Mari Arzak y Pedro Subijana, entre otros, es una organización internacional que agrupa a más de 3.500 cocineros de 18 países. Su objetivo es la defensa del patrimonio culinario europeo, la promoción de alimentos de calidad y la garantía de una alimentación sana y segura. En España, la asociación, presidida por Maca de Castro, cuenta con cerca de 850 cocineros. La Gala Autonómica de Euro-Toques 2025 incluirá debates, demostraciones culinarias y mesas redondas.

Su objetivo, según recuerda el chef Pablo Martínez, es defender la calidad de los alimentos, promover la cocina saludable, apoyar a los productores locales y servir de foro de intercambio entre grandes profesionales de la gastronomía.

Tras las galas de entrega de los Soletes Repsol en el Parador de Lorca; de la Gala de los Soles de la Guía española, celebrada en El Batel en Cartagena, la Gala de la Guía Michelín España en el Auditorio Víctor Villegas y La asamblea autonómica de la propia asociación todas ellas el año pasado, este encuentro de chefs de toda España asociados a Eurotoques confirma a la región de Murcia como una región relevante en la cocina de vanguardia española.

