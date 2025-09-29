La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Rescate de conductores y carreteras cortadas por las fuertes lluvias en la Región

Los mejores chefs de España se concentrarán en Cartagena en abril del año que viene

Euro-Toques, la gran organización internacional que agrupa a más de 3.500 cocineros de dieciocho países, se celebrará en Cartagena entre el 19 y el 21 de abril

Pachi Larrosa

Pachi Larrosa

Lunes, 29 de septiembre 2025, 18:26

La asamblea anual de Euro-Toques, la organización que agrupa a los principales cocineros de España, se celebrará en Cartagena entre el 19 y el 21 de abril. La alcaldesa de la ciudad, Noelia Arroyo, y el delegado autonómico de la asociación, el cocinero Pablo Martínez, hicieron público este anuncio tras mantener un encuentro de trabajo en el Ayuntamiento. La alcaldesa destacó que la asamblea «permitirá proyectar la imagen de la Cartagena turística unida a la gastronomía, que se ha convertido en uno de los principales intereses de los viajeros». Además aseguró que el encuentro permitirá reunir a los mejores chefs y profesionales del sector, generar debate sobre retos y oportunidades, y mostrar a los asistentes el patrimonio, los museos, las reservas marinas y la gastronomía local.

Por su parte el edelegado de Euro-Toques explicó que el evento convertirá a la ciudad durante tres días en capital nacional de la gastronomía. El programa incluirá una recepción de bienvenida, un congreso en el auditorio municipal y una cena de gala que se plantea celebrar en el Mar Menor. La cita concluirá con la firma de un manifiesto sobre la lucha contra especies invasoras como el cangrejo azul.

Euro-Toques, fundada en 1986 por leyendas como Pierre Romeyer, Paul Bocuse y los españoles Juan Mari Arzak y Pedro Subijana, entre otros, es una organización internacional que agrupa a más de 3.500 cocineros de 18 países. Su objetivo es la defensa del patrimonio culinario europeo, la promoción de alimentos de calidad y la garantía de una alimentación sana y segura. En España, la asociación, presidida por Maca de Castro, cuenta con cerca de 850 cocineros. La Gala Autonómica de Euro-Toques 2025 incluirá debates, demostraciones culinarias y mesas redondas.

Su objetivo, según recuerda el chef Pablo Martínez, es defender la calidad de los alimentos, promover la cocina saludable, apoyar a los productores locales y servir de foro de intercambio entre grandes profesionales de la gastronomía.

Tras las galas de entrega de los Soletes Repsol en el Parador de Lorca; de la Gala de los Soles de la Guía española, celebrada en El Batel en Cartagena, la Gala de la Guía Michelín España en el Auditorio Víctor Villegas y La asamblea autonómica de la propia asociación todas ellas el año pasado, este encuentro de chefs de toda España asociados a Eurotoques confirma a la región de Murcia como una región relevante en la cocina de vanguardia española.

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Son como zombis»: ruidos, peleas y trapicheos de droga a plena luz del día en el corazón de Murcia
  2. 2 Los coletazos del huracán Gabrielle dejan en alerta naranja hoy a la Región de Murcia
  3. 3 Un terremoto se deja sentir en el interior de la Región de Murcia
  4. 4 Muere José Muelas Cerezuela, exdecano del Colegio de Abogados de Cartagena
  5. 5 La ola de alumnos con necesidades especiales desafía al sistema educativo: crecen los diagnósticos un 55% en seis años
  6. 6

    El examen de auxiliar administrativo en Cartagena lleva a los opositores a unirse para presentar alegaciones
  7. 7

    Se alquila bar municipal por menos de 200 euros al mes
  8. 8 Una empresa de EE UU proyecta un gran almacén de CO2 bajo el suelo de la Región de Murcia
  9. 9

    Un padre y un hijo detenidos por la muerte de la joven hallada en el piso de Badajoz incendiado
  10. 10

    Una cantera murciana de (buenos) escritores

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Los mejores chefs de España se concentrarán en Cartagena en abril del año que viene

Los mejores chefs de España se concentrarán en Cartagena en abril del año que viene