Un médico advierte del error que cometes con el aceite de oliva y que arruina su calidad: «Es muy frágil»

No es ningún secreto que el aceite de oliva virgen extra es uno de los productos más cotizados de la gastronomía española. Su sabor intenso y característico lo convierte en un ingrediente imprescindible a la hora de cocinar. Pero su valor no se limita solo al paladar: también es reconocido por sus múltiples beneficios para la salud. Este líquido es rico en antioxidantes y grasas monoinsaturadas, lo que contribuye a reducir la inflamación del organismo y a reducir el riesgo de enfermedades cardíacas.

Sin embargo, pese a sus variadas propiedades, no hay que abusar de su uso. El motivo es que es una fuente concentrada de calorías: cada cucharada contiene unas 120 calorías. La cantidad que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la American Heart Association (AHA) oscila entre una y dos cucharadas soperas al día. Para evitar consumir en exceso, muchos optan por recurrir a la freidora de aire, ya que permite preparar platos con muy poco aceite.

Los errores que arruinan el producto

Hay quien piensa que este condimento no requiere ningún cuidado especial para conservarlo. Sin embargo, su calidad depende en gran medida de cómo se almacene. Así lo ha explicado el doctor Alexandre Olmos, que cuenta con más de 675.000 seguidores en Instagram. El profesional ha explicado en un vídeo que comprar un producto de calidad no es suficiente. «Si lo guardas mal, lo oxidas, lo calientas o lo dejas en la encimera, estás tirando sus beneficios a la basura, y tu dinero también», advierte.

Uno de los motivos que puede arruinar el aceite de oliva es guardarlo en la despensa. «Es mucho más frágil de lo que imaginas», asegura. Y es que, como detalla, se oxida «con facilidad». Por ello, señala que «si abres y cierras la botella de forma seguida, el oxígeno lo deteriora». Para evitar que se eche a perder, recomienda que, en el caso de utilizarlo en pequeñas cantidades, se compre en botellas pequeñas. Por el contrario, si el consumo va a ser en dosis más altas, señala que las botellas hay que abrirlas lo menos posible.

Otro de los factores que lo dañan es la luz. «Por eso las botellas son oscuras. Guárdalo en un sitio frío y no en la encimera», justifica. No obstante, indica que la nevera es «la mejor opción». «No te preocupes si se solidifica, lo pones al baño María durante unos segundos y listo», continúa. Por otro lado, el médico recomienda que a la hora de comprarlo, es preferible que sea «virgen extra de verdad», ya que «hay muchísima estafa en el mercado con aceites de baja calidad». El último consejo que expone en el vídeo es que se use siempre en comidas frías porque su punto de humo es muy bajo.

